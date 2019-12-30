تسريبات تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4a من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي -

في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة جوجل بإطلاق Google Pixel 3a. قامت شركة جوجل بإطلاق هذا الهاتف ليكون بمثابة بديل إقتصادي للهاتف Google Pixel 3 الرائد الذي تم إطلاقه في العام 2018. إستنادًا إلى المراجعات، يبدو أن الكثيرين يُقدرون جهود جوجل لمحاولة إنشاء نسخ إقتصادية من هواتفها الذكية الرائدة.

أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن شركة جوجل تستعد للإقدام على نفس الخطوة في العام 2020، فقد تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a ليكون بمثابة البديل الإقتصادي للهاتف Google Pixel 4 الحالي. الآن، بفضل التعاون بين OnLeaks و 91Mobiles، أصبحنا نعرف كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4a من مختلف الزوايا.

ووفقا للصور الحاسوبية التي تم إنشاؤها، يبدو أن Google Pixel 4a لن يختلف كثيرًا من حيث التصميم عن الهاتف Google Pixel 4 الحالي، على الرغم من أنه سيأتي ببعض التغييرات الهامة مثل إمتلاكه لثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرا واحدة في الخلف، فضلا عن الإحتفاظ بمنفذ السماعات 3.5mm.

وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه التسريبات أيضًا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك على الأرجح بشكل مسبق مع نظام Android 10. عمومًا، يرجى التعامل مع هذه التسريبات بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إحتفظت شركة جوجل بعاداتها القديمة، فمن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف Google Pixel 4a في النصف الأول من العام 2020.