«توتوك»: التطبيق آمن تماماً

قالت الشركة المطورة لتطبيق "توتوك" ان التطبيق آمن تماما وان معالجة المعلومات الشخصية للمستخدمين تتم بما يتفق مع المعايير المحلية والدولية المتبعة وفقا للإمارات اليوم.

وقال الشريك المؤسس للشركة المطورة للتطبيق جياكومو زياني على موقع الشركة، ان التطبيق المجاني للاتصال الصوتي والمرئي سيعود للسوق في اقرب وقت ممكن.

موضحا ان حذف التطبيق يعد امرا مؤقتا معربا عن امله في ان يعود على متجر ابل للتطبيقات وغوغل بلاي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ونوه الى انه تم السماح للتطبيق بالعمل باعتباره لبى مختلف المتطلبات التنظيمية في الدولة مشيرا الى ان التطبيق يعمل بالتعاون مع اثنين من المستثمرين المحليين من القطاع الخاص حيث تمت الاستفادة من الحوافز التي يتم منحها للمشروعات الناشئة.

وأشار الى ان التطبيق يتميز بجودة الاتصالات الصوتية والمرئية وإمكانية الاتصال الجماعي بين عدد كبير من المستخدمين موضحا ان التطبيق يستكشف فرص التعاون مع بوتيم وتم اجراء اختبار بإرسال رسالة الى عدد من مستخدمي بوتيم.

ونفى تماما ما يشاع حول اتهام التطبيق بالتجسس واصفا هذا الحديث بانه لا أساس له ويعد محض اختلاق على حد قوله موضحا ان ما يقال مؤامرة من أناس لا يرغبون في رؤية تطبيق في المنطقة يتحول الى لاعب عالمي.