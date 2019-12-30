اعتباراً من الغد.. توقف تطبيق «واتس آب» عن العمل على هذه الهواتف الذكية

أعلن تطبيق "واتس آب" عن توقف التطبيق عن العمل على عدد من الهواتف الذكية اعتباراً من يوم غد الموافق 31 ديسمبر 2019.
وقال واتس آب، في بيان أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، إن التطبيق لن يتمكن من العمل على جميع أنظمة تشغيل "ويندوز فون" بعد الـ31 من ديسمبر.
وأضاف البيان أن التطبيق سيتوقف عن العمل ايضاً على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة "آيفون" خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من فبراير 2020، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات "أندرويد 2.3.7" أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
كما ستتوقف أجهزة آيفون، التي تعمل على نظام التشغيل "أي أو إس 8" والإصدارات الأقدم، عن إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من الـ1 من فبراير المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال لديك هاتف ذكي يعمل بنظام "ويندوز" ولا ترغب في فقدان محادثاتك بدءاً من يوم غد، فإن هناك طريقة لحفظ سجل الدردشة الخاصة بك، وهي:
فتح المحادثة التي ترغب في حفظها، والضغط على Group Info، ثم النقر على Export Chat، لتحصل على خيار تنزيل الدردشة مع أو دون وسائط download the chat with or without media.
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