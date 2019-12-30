شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يتوقف تطبيق التراسل الفوري الشهير واتس آب عن العمل على الهواتف التي تعمل على نظام تشغيل ويندوز موبايل اعتبارًا من الغد 31 ديسمبر، وبحسب المدونة الرسمية لواتس آب، فقال التطبيق "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر، 2019 "، وعلاوة على ذلك، سيتم إزالة تطبيق واتس آب من متجر مايكروسوفت أيضا، وهو ما يعني أن مستخدمي ويندوز لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بعد الآن.

ووفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة على مدونة واتس آب، قد تتوقف بعض ميزات واتس آب عن العمل في أي وقت على هواتف ويندوز لأن واتس آب لم يعد يتطور بنشاط لأنظمة التشغيل التابع لمايكروسوفت، كذلك من المنتظر إنهاء دعم الإصدارات القديمة من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

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وفيما يتعلق بالموعد النهائي لمستخدمي Apple iPhone الذين يستخدمون iOS 8 وأجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 2.3.7، فإن ذلك الموعد هو 1 فبراير 2020، وبعد ذلك، سينهي واتس آب الدعم على هذه الأجهزة، إذ لم يعد بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية الذين يستخدمون iOS 8 أو إصدار سابق وأندرويد 2.3.7 أو قبل نظام التشغيل إنشاء حسابات جديدة.

كذلك فلا يمكنهم إعادة التحقق من حساباتهم الحالية، ويقول واتس آب أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أمن مستخدميها، وفي الوقت نفسه ، تخطط الشركة لإدخال ميزة "حذف الرسائل" في العام 2020".

وكما ذكر WABetaInfo ، الموقع الإلكتروني الذي يتتبع التغييرات القادمة في واتس آب ، فإن ميزة "حذف الرسائل" ستكون كأداة “تنظيف" أداة "للمحادثات داخل المجموعات، حيث قال التقرير :"في التحديث التجريبي لـ واتس آب لنظام أندرويد 2.19.348 ، لاحظنا بعض التغييرات للميزة التي يعمل عليها واتس آب: خيارات وقت جديد والميزة التي تمت تسميتها بحذف الرسائل (متوفرة في المستقبل)، على الرغم من اكتشاف آثار سابقة لميزة "حذف الرسائل" في "دردشات المجموعة" ، فقد كان من المتوقع دائمًا أن تصل هذه الميزة إلى الدردشات الفردية ، كما يقول التقرير.