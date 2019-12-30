تكنولوجيا: شاومي تكشف عن ساعة Watch Color الذكية التي تتوفر للبيع في 3 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي اليوم عن الإصدار الجديد من الساعات الذكية Watch Color، كما أكدت الشركة على عرض تفاصيل أكثر دقة عن مواصفات الساعة الذكية عند إطلاقها للبيع في 3 من يناير.

قدمت شركة شاومي ساعة Mi الذكية خلال شهر نوفمبر الماضي، واليوم تستعد لإطلاق إصدارها الجديد Watch Color في السوق الصيني بحلول عام 2020.

لم تكشف شاومي عن تفاصيل كثيرة حول ساعتها الذكية Watch Color، إلا أن الشركة أكدت على خططها لعرض تفاصيل أكثر عند إطلاق الساعة الذكية للسوق الصيني في 3 من يناير.

Advertisements

وتظهر ساعة Watch Color في الملصق الإعلاني بتصميم دائري لوجه الساعة، بحجم شاشة 1.39 إنش، كما تتميز بجودة عرض 454 في 454 بيكسل، ومن المتوقع أن تضم المميزات الرئيسية للساعات الذكية من رصد معدل ضربات القلب، وتعقب نشاط المستخدم، مع مستشعر التسارع والبارومتر، أيضاً يكشف الملصق الإعلاني أن ساعة Watch Color ستدعم ميزة مقاومة الماء عند السباحة.

من المتوقع أيضاً أن تتميز ساعة Watch Color بمجموعة من الألوان المتنوعة في السوارات، مع تصميم باللون الذهبي، الفضي وأيضاً الأسود.

المصدر

اعلان

