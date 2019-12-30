تكنولوجيا Vtouch من سامسونج تتيح لك التفاعل مع الأجهزة دون لمسها

فاطمة أيت طالب - دبي - تتطلب منا الكثير من أجهزتنا هذه الأيام لمسها فعليًا من أجل التفاعل معها. هذا ليس بالأمر السيء، ولكن إذا كنت ترغب في العيش في واقع حيث يمكنك التفاعل مع الأشياء دون لمسها فعليًا، يبدو أن سامسونج تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حدوث ذلك.

كشفت الشركة النقاب عما يسمى “Vtouch”، وهي تقنية جديدة تسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة دون لمسها فعليًا. تستخدم هذه التقنية الرؤية الحاسوبية وتقنية التعلم العميق وتقنية تتبع العين مما يتيح للأجهزة معرفة ما نقوم به وكيفية الإستجابة للإيماءات.

تستشهد سامسونج باستخدامات متعددة لهذه التقنية، مثل السيارات الذكية والمنازل الذكية، وعرضت لنا أيضًا كيف يمكن استخدام هذه التكنولوجيا كذلك في البيئات التي تحتاج إلى أن تكون خالية من الجراثيم والبكتيريا. ومع ذلك، فإن التنقل بدون لمس ليس بالأمر الجديد تمامًا ورأينا كيف قامت شركات مثل مايكروسوفت باستخدام أجهزة مثل Kinect لتحقيق شيء مماثل.

حتى شركة جوجل جربت الإيماءات التي لا تحتاج اللمس، فقد قامت بتضمين تقنية Motion Sense في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، وهي تقنية تستند على الرادار مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الهاتف دون لمسه. لسنا متأكدين مما إذا كانت لدى شركة سامسونج خطط لجلب تقنية Vtouch إلى السوق، ولكننا نتوقع أن نحصل على المزيد من المعلومات في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده هذا الأسبوع بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.