قدمت مجموعة من الصور الممنتجة حاسوبيًا نظرة أولية على هاتف شركة جوجل القادم Pixel 4A، بحيث توضح أن الهاتف سيحتوي على شاشة مسطحة غير منحنية بقياس 5.7 إنشًا أو 5.8 إنشًا تتضمن ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية فردية، ومنفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر.
وبحسب الصور، فإن هناك سماعة أذن رفيعة أعلى الشاشة، مع حواف سميكة جدًا حول الشاشة، لكن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أصغر من السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، خاصةً وأن الحواف أضيق من Pixel 4.
وبالانتقال إلى الخلف، تظهر الجهة الخلفية ذات التشطيب غير اللامع مع كاميرا بارزة، والتي يشبه تصميمها تصميم كاميرا Pixel 4 وكذلك سلسلة iPhone 11، لكن بعدسة واحدة فقط وفلاش LED، ووفقًا للمسرب الشهير
هناك المزيد من المستشعرات الموجودة داخل وحدة الكاميرا، كما يوجد في الجهة الخلفية مستشعر البصمة الفعلي وشعار ‘G’ الكبير.
And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019
360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR
ويوجد على الحافة اليمنى زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة بلون برتقالي، بينما تتضمن الحافة العلوية منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، في حين تحتوي الحافة السفلية على منفذ USB Type-C ومكبرات الصوت، ويظهر التصميم أن هاتف Pixel 4A سيكون أصغر في الحجم بالمقارنة مع هاتف Pixel 3A، وذلك بفضل الحواف الأضيق، وستكون أبعاد الجهاز 144.2×69.5×8.2 ميليمتر.
يذكر أن شركة جوجل قد أطلقت سلسلة “A” من هواتف بيكسل Pixel الذكية من الفئة المتوسطة في شهر مايو من هذا العام باستخدام Pixel 3A و 3A XL، وهي تستعد في النصف الأول من عام 2020 للكشف عن تشكيلة هواتف Pixel 4A، وذلك بالنظر إلى أن مبيعات هواتفها قد نمت بمعدل مضاعف في الربع الثاني من عام 2019، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف جوجل Pixel 4A يأتي بتصميم مألوف وكاميرا فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.