هاتف جوجل Pixel 4A يأتي بتصميم مألوف وكاميرا فردية

قدمت مجموعة من الصور الممنتجة حاسوبيًا نظرة أولية على هاتف شركة جوجل القادم Pixel 4A، بحيث توضح أن الهاتف سيحتوي على شاشة مسطحة غير منحنية بقياس 5.7 إنشًا أو 5.8 إنشًا تتضمن ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية فردية، ومنفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر.

وبحسب الصور، فإن هناك سماعة أذن رفيعة أعلى الشاشة، مع حواف سميكة جدًا حول الشاشة، لكن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أصغر من السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، خاصةً وأن الحواف أضيق من Pixel 4.

وبالانتقال إلى الخلف، تظهر الجهة الخلفية ذات التشطيب غير اللامع مع كاميرا بارزة، والتي يشبه تصميمها تصميم كاميرا Pixel 4 وكذلك سلسلة iPhone 11، لكن بعدسة واحدة فقط وفلاش LED، ووفقًا للمسرب الشهير

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR