تكنولوجيا: العلماء يستخدمون السلاحف البحرية لقياس التغييرات في درجة حرارة المحيطات

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ولفت العلماء الإنتباه إلى أنه بدون استخدام المعلومات المستقاه من السلاحف البحرية، فإن القياسات أشارت إلى انخفاض درجة الحرارة بواقع 2ر0 درجة عن المعتاد فى الثلاثة أشهر التالية.
يذكرأن قياسات درجة حرارة المحيط تتم من خلال الأقمار الصناعية ومعدات يمكنها الغوص حتى عمق 2000 متروأجهزة أخرى لكن الوسائل التقليدية عادة ما تفتقرللدقة حين يتعلق الأمربالتنبؤ بتغييرات درجات الحرارة لأن المعدات التى تعمل تحت الماء لا يمكن استخدامها فى المياه الضحلة.
على الجانب الأخر، تُظهرالنتائج الجديدة التي اعتمدت على خمسة عقود من رصد الأقمارالصناعية للظروف على الأرض، حدوث تغيرات ضخمة في الأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي للأرض نتيجة للاحتباس الحراري، حيث تقلصت وتراجعت مساحتها، وتأتي معظم البيانات من سلسلة من أقماررصد الأرض "لاندسات" التي تديرها ناسا والمسح الجيولوجي للولايات المتحدة، حيث سمحت بيانات التي تم تصويرها بين عامي 1972 و 2019 للكشف عن التغييرات فى الجليد.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تستجيب الأنهارالجليدية للاحتباس الحراري بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال كان نهركولومبيا الجليدي في ألاسكا مستقرًا إلى حد كبير عندما تم رصده من أول قمر صناعي لاندسات في عام 1972.
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