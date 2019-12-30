شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخليج 365 تختار هاتف OPPO Reno 2F كأفضل هاتف ذكي لعام 2019 في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت جريدة الخليج 365 موبايل OPPO الأحدث OPPO Reno2 F كأفضل هاتف ذكي تم اطلاقه في مصر لعام 2019 والذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الجاري ضمن سلسلة OPPO Reno 2 التي تضمنت هاتفReno 2F و Reno2. ويأتي الهاتف بسعر 5990 جنيه.

كما يأتي هاتف Reno2 F بأربع كاميرات خلفية (48 ميجابكسل و8 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل) ويدعم الوضع الليلي الفائق Urtla Night Mode 2.0 ووضع تصوير AI Beauty Mode. وهو مزود بشاشة AMOLED 6.5 بوصة، ودقة شاشة 2340x1080، مع نسبة الشاشة لجسم الهاتف تبلغ 91.1%، مصنوعة من الجيل الخامس من زجاج Corning Gorilla وتحتوي على ماسح بصمة مخفي Fingerprint Unlock 3.0ويتميز الهاتف بجسم أملس مكون من قطعة واحدة لجسم منحني ورائع، والكاميرا الخلفية مخفية خلف الغطاء الخلفي، وهي مصنوعة من الجيل الخامس من زجاج Corning Gorilla. ويتوافر بلونين أبيض سماوي وأخضر البحيرة و نسخة محدودة بلون Nebula Green.

والهاتف مزود بكاميرا Pop-up 16 ميجابكسل تتميز بخاصية Atmosphere Light ووضع تصوير AI Beauty Mode الجديد كلياً. كما يحتوي على تكنولوجيات Hyper Boost 2.0 و Frame Boost و Touch Boost للحصول على تجربة استخدام سهلة ومميزة، هذا بجانب Game Boost 2.0 و Frame Boost و Touch Boost و Engine Boost 1.0، إلى جانب تقنية Game Space للارتقاء العام بتجربة الاستمتاع بالألعاب مع شهادة الخمس نجوم من TUV في أداء الألعاب. ويتمتع بتكنولوجيا VOOC 3.0 لشحن البطارية السريع، وسعة كبيرة للبطارية تبلغ 4000 ملي أمبير، والتي توفر حياة أطول للبطارية، وضعف سرعة الشحن السريع. علاوة على أنه يدعم نظام ColorOS 6.1 طبقأ لنظام Android 9.0، وهو نظام يعتمد على أندرويد " custom UI" للحصول على تجارب ممتعة وسهلة للمستخدمين.

شاشة بانورامية لرؤية مريحة للغاية واستمتاع شديد بالألعاب

ويأتي هاتف Reno2F بشاشة AMOLED مصنوعة من مادة "E1" والتي تستجيب بسرعة شديدة مع استهلاك منخفض للطاقة. وتُمكن الشاشة البانورامية الموجودة في سلسلة هواتف Reno2 المستخدمين من ألا يفوتوا أي تفاصيل أثناء مشاهدة الأفلام أو الاستمتاع بالألعاب، على عكس الهواتف الأخرى والتي يوجد بها شاشات ذات حزوز أو الشاشات ذات الفتحات.

كاميرا سيلفي Pop Up: إن وحدة كاميرا "Pop up" العمودية الأمامية توجد في أعلى وسط الهاتف، في منتصف قمة الهاتف، ويمكنها الانخفاض والاختفاء في 0.74 ثانية، حتى أكثر من 200 ألف عملية، ويقدم الهاتف تجربة تصوير سيلفي رائعة عند دمجه مع خاصية الإضاءة الجوية “atmosphere light” ، وعند استخدام خاصية فتح الهاتف من خلال التعرف على الوجه، سينطلق الضوئان في كلا جانبي الكاميرا الأمامية، مع إمكانية تعديل درجة اللون والفلاش.

كما أن الكاميرا الخلفية مخفية تماماً تحت الغطاء الخلفي للهاتف، وهي مصنوعة من الجيل الخامس من زجاج Corning Gorilla ، والزجاج الذي يغطي الكاميرا مصقول ثلاث مرات باستخدام تقنية نانو للتلميع 95 مليمتر للتأكد من اتساقها مع الغطاء. إن الزجاج ثلاثي الأبعاد يتناسب على نحو أفضل مع يد المستخدمين، بينما يعمل تصميم الكاميرا المتكامل على إزالة بروز الكاميرا خارج الغطاء الخلفي مما يوفر منظر وملمس أكثر سلاسة واتساقاً. وتصنع الأربعة كاميرات الموجودة في المحور الرأسي المركزي شعوراً أكبر بالسيمترية والاتساق.

نظام حماية: "O-Dot" يحتوي الهاتف على نقطة حماية مصنوعة من السيراميك، وتسمى O-Dot، وضعت على اللوحة الخلفية بواسطة تقنية ضبط الأحجار الكريمة بالأسلوب الفني، وتقوم تلك النقطة برفع عدسة الكاميرا برفق عند وضع الهاتف على مسطح مستوي من أجل الحصول على حماية أفضل للغطاء الخلفي.

كاميرا رباعية توفر إمكانيات تصوير المحور البؤري الكامل

الوضع الليلي الفائق:Urtla Night Mode 2.0 يقدم الوضع الليلي الفائق Urtla Night Mode 2.0 تكيفاً أكبر لنطاق أوسع من كثافات الإضاءة ونسب الإضاءة المتعددة، وتعني تلك التقنيات الجديدة أنه لا يوجد صور أشباح بعد الآن عند تصوير المشاه أو العربات، مع تحسن كبير في اللقطات الليلية بفضل المستشعرات الذكية الاوتوماتيكية وكذلك لون أكثر طبيعية للجلد حتى في ظل الإضاءة الخافتة.

وضع تصوير :AI Beauty Mode توفر هذه الخاصية التعرف على لون الجلد الحقيقي في ظل الإضاءة المحيطة للتأكد من أن لون الجلد يظهر بالشكل الذي تريده، ويعمل على تحليل لون الجلد وتحسينه لأربعة أشخاص في الصورة الواحدة.

بروتريه HDR التصوير بالمدى الديناميكي العالي: يستخدم هذا الوضع في التصوير تقنية HDR للتصوير بالمدى الديناميكي العالي والذي يقوم بتقليل السطوع في الأماكن التي يوجد بها إفراط في إضاءة البورتريه ويزيد من السطوع في الأمكان التي يوجد بها نقص في الإضاءة (تلك التقنية موجودة فقط في الكاميرا الخلفية(

تقنية Bokeh Portrait : يضيف لمسة فنية فورية على صورتك من خلال تقنية " Bokeh" لتصوير البورتريه، المتاحة فى الكاميرات الأمامية والخلفية حيث يمكنك بسهولة تعديل مستويات الضباب في الصور وجعل موضوع الصورة يحصل على التركيز الأساسي

وضع الإضاءة التي تتكيف مع البيئة المحيطة:Atmosphere Light يحصل المستخدمون على تجارب أفضل عند التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية، حيث تسمح لهم تلك التقنية التصوير مع الأصدقاء طبقاً لتأثير الإضاءة والتقاط صور سيلفي بكفاءة تامة.

إمكانية تثبيت الصورة بشكل رائع مع التحرك

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وضع التثبيت الالكتروني للصورElectronic Image stabilization: الكاميرا مزودة كذلك بنظام إليكتروني لتثبيت الصور ونظام تثبيت الصور البصري، وتعوض تلك التكنولوجيات المتقدمة التصوير المهتز للمستخدمين على نحو أكثر دقة، ومع تقنية الوصول لأكثر من 60 إطار في الثانية، ترتقي كل تلك التكنولوجيات المتقدمة من ثبات الصور وجمالها ومعدل جودتها العام. وتقدم تلك التكنولوجيات ثباتاً ممتازاً للصور من خلال التصوير بعدسة واسعة مع نسبة اقتصاص تبلغ 20%، بغض النظر عن قوة اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير.

تصوير الفيديو من العدسة الواسعة: يقدم هاتف Reno2F زاوية تبلغ 119 درجة. يسمح تصوير الفيديو من العدسة الواسعة رؤية أوسع للمستخدمين مما يمكنهم من التقاط فيديوهات رائعة تظهر المزيد من التفاصيل من زاوية أكبر.

تقنية VOOC 3.0 مع بطارية كبيرة، بطارية تدوم لمدة أطول

تقنية VOOC 3.0، للشحن السريع والآمن: تتمتع سلسلة هواتف Reno2 من OPPO بتكنولوجيا VOOC السريعة والآمنة للشحن. وتستخدم تلك التكنولوجيا خوارزمية جديدة لتقنية "VFC" والتي تقلل كثيراً من وقت شحن أخر 10% من البطارية من خلال زيادة سرعة الشحن، وتعتبر تلك التقنية آمنة ومغطاه بخمس طبقات من الحماية تتضمن كل جوانب عملية الشحن من مصدر الكهرباء وحتى بطارية الهاتف، من المحول للمدخل وحتى الوصول للأجزاء الداخلية. إن ادماج تقنية VOOC 3.0 مع هاتف Reno 2 F مع البطارية سعة 4000 ملي أمبير يمنح المستخدمين بطارية تدوم لفترة أطول.

كل التحديثات اللازمة للحصول على تجربة ألعاب رائعة ومتكاملة

تقنية :HyperBoost 2.0 يمتلك الهاتف تقنية HyperBoost 2.0، مع Frameboost وTouchboost، وتشمل تحليلات خاصة ومعايير مُحسنة للتعامل مع توقف اللعبة والمشاكل المرتبطة بحساسية اللمس. وبناءً على سيناريوهات اللعب المكثف المعروفة، يتم استخدام Frameboost للكشف عن حالة ذاكرة التخزين المؤقت للرسومات الأساسية للنظام في الوقت الفعلي. إذا كان هناك تحذير بالتوقف فإنه يخصص الموارد تلقائياً في الوقت المناسب لتلبية متطلبات الأداء، ما يُحسن معدل إطار اللعبة واستقرارها. وهذا يعني احتمالية أقل لحدوث تباطؤ في وقت الاستجابة أثناء الاستمتاع بالألعاب.

Touch Boost 2.0+ Frame Boost 2.0 يعد هذان النظامان أساسيان تحت نظام Game Boost 2.0، ويمكن لنظام Touch Boost 2.0 تحليل حالة أداء الهاتف في الوقت الحقيقي بينما يستمتع المستخدم بالألعاب، وعند اكتشاف أي تأخر، يتم تعديل معدل الأطر وثباتها لإعطاء الأولوية لتجربة ألعاب من الدرجة الأولى. فعلى سبيل المثال، يزيد تثبيت معدل الأطر بنسبة 30% لمحبي Arena of Valor، وتنخفض معدلات التباطؤ بنسبة 50% عند الاستمتاع بلعبة PUBGM، ويقوم نظام Frame boost بتخصيص الموارد لتجنب استهلاك الكثير من الطاقة وزيادة سخونة الهاتف، ويقوم نظام Touch Boost 2.0 بتقييم سرعة اللمس وتسريع وقت الاستجابة طبقاً لذلك، وتكون النتيجة هي استجابة أسرع يمكن رؤيتها للمستخدمين وتصنع الفارق ما بين الفوز والخسارة في الألعاب، وتم زيادة أداء وسرعة اللمس العام بنسبة 35.2% ، وعند الاستمتاع بلعبة Arena of valor أو PUBGM يمكن للمستخدمين توقع تحسن أداء اللمس بنسب 15.5% و27.9% على التوالي.

شهادة الألعاب الخمسة نجوم من :TUV حصلت سلسلة هواتف Reno2 على شهادة الخمس نجوم للألعاب من TUV Rheinland، المؤسسة الرائدة في خدمات الفحص المستقلة، وتقوم المؤسسة باختبار الأداء الكامل للألعاب في الهاتف بما في ذلك الشاشة وعمر البطارية والأداء وقوة الإشارة.

واجهة ColorOS 6.1لتجربة استخدام أكثر متعة وسهولة.

أن هاتف Reno 2F يعمل بواجهة ColorOS 6.1 ، وهي واجهة مستخدم مُعدلة مبنية على نظام Android والتي تقدم تجربة أكثر متعة وسهولة.

تصميم بصري جديد كلياً: تقدم تجربة بصرية جديدة كلياً، بما في ذلك تصميمات ورق الحائط والتي تتناسب على نحو أكبر مع التصميم الخارجي للهاتف، وأخذت الألوان المتدرجة الخفيفة والأنيقة مكان الكتل الملونة كبيرة المساحة التي كانت تستخدم من قبل، لخفض الحدود ما بين الألوان والحصول على إيقاع بصري أكثر تناغماً.

تجربة أكثر سهولة وكفاءة: أصبح استخدام الهاتف أسهل بيد واحدة . ويمكن الآن الحصول على صورة للشاشة “screenshot” من خلال الضغط على زر الباور وزر خفض الصوت، ويمكن للمستخدمين كذلك منع أصوات التطبيقات ومكالمات الفيديو عند استخدام وضعية ركوب العجل.

المساعد الذكي: يقدم المساعد الذكي للمستخدمين بوابة واحدة للخدمات والتي تقدم لهم مباشرة المعلومات الأكثر أهمية في شكل بطاقة تظهر على الشاشة الرئيسية، ويمكن للمستخدمين رؤية واستخدام هذا في أي وقت بدون الحاجة لتثبيت عدد كبيرمن التطبيقات.

تقنية Game Space : تقوم تقنية Game Space بإدارة تطبيقات الألعاب على نحو جماعي، وهذا لمنح المستخدمين تجربة ألعاب خالية من التشتيت ومليئة بالمتعة، حيث يُمكن تنزيل الألعاب وتشغيلها من Game Space ويمكن كذلك تسجيل اللحظات الرائعة خلال الاستمتاع بالألعاب وإرسالها للأصدقاء في الوقت الحقيقي، وتسمح تلك التقنية للمستخدمين بتعديل خصائص اللعبة بالنسبة للأداء واستهلاك الطاقة والكثير من العوامل الأخرى.

نظام Dolby Atmos :عندما يستمتع المستخدمون بالألعاب عن طريق استخدام سماعة، يمكن لهم الحصول على تأثيرات صوتية محيطة مثل سماع صوت طلقة البندقية في الجزء الأمامي الأيسر أو صوت بوق سيارة في الجزء الخلفي الأيمن ، مما يُمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة ألعاب رائعة وغامرة بالمتعة.

الخدمات السحابية: باستخدام التكنولوجية الرائدة في مجال الحفظ السحابي واستراتيجيات الأمان والتي تلتزم على نحو صارم بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، بالإضافة إلى بناء خادم مستقل للمستخدمين في ما وراء البحار، تضمن OPPO حماية متعددة الطبقات لمستخدمي خدمات البيانات السحابية.