شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأحداث الفلكية فى يناير 2020 أبرزها "قمر الذئب" ودش نيزكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عام جديد بعد ساعات قليلة وهناك العديد من الأحداث الفلكية التي تم تحديدها في شهر يناير 2020، والتى يمكنك مشاهدتها والاستمتاع بها، بما في ذلك "قمر الذئب"، والدش النيزكى الذى يسمى بـ Quadrantids، والأهم من ذلك كله، أن معظم الأحداث الفلكية في شهر يناير ستكون مرئية بالعين المجردة، لذلك ليست هناك حاجة لنشر معدات باهظة الثمن للمشاركة فى مشاهدتها. ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ميرور" نقدم لك الأحداث المتوقعة بمواعيدها حتى تستعد:

الحدث الفلكي الأول في عام 2019 هو الدش النيزكى " Quadrantids "، الذي سيصل إلى ذروته مساء يوم 3 يناير، وسيكون لدى Quadrantids حوالي 40 شهاب في الساعة في ذروته.

ويتم إنتاج هذه الشهب بواسطة حبيبات الغبار التي خلفها مذنب يسمى 2003 EH1، والذي تم اكتشافه في عام 2003.

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10 يناير – قمر الذئب الكامل هل تعلم أنه في 10 يناير، من المقرر أن يظهر قمر الذئب الكامل، أى بعد أسبوع من الدش النيزكى الذى سيزين سماء الليل، وتحدث هذه الظاهرة عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعني أن وجهه مضاء بالكامل.

وسمى في القبائل الأمريكية الأصلية في وقت مبكر بقمر الذئب الكامل، لأنه كان هذا الوقت من العام تعوى الذئاب الجائعة، وفى هذا المساء، سيكون هناك أيضًا خسوف قمري صغير، يحدث عندما يمر القمر عبر الظل الجزئي للأرض، وهذا يعني أن القمر سوف يغمق قليلاً، لكن ليس تمامًا.



24 يناير - القمر الجديد أما فى نهاية الشهر، فسيكون هناك قمر جديد في 24 يناير، حيث سيكون القمر على نفس جانب الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أنه من حوالي الساعة 21:45 بتوقيت بريطانيا، لن يكون القمر مرئيًا في سماء الليل.

كما أنه خلال هذا الوقت، ستكون الأشياء الخافتة الأخرى مثل المجرات ومجموعات النجوم ساطعة بشكل خاص لأنه لن يكون هناك ضوء القمر