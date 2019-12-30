شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تعديل صورك باستخدام تطبيق Google photos فى 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة مثل فيس بوك وإنستجرام وتويتر، أصبحت عملية اختيار صورة جيدة ونشرها على حسابك أمرا صعبا، إذ تحتاج إلى الكثير من المجهود بدءا من اختيار الصورة المناسبة وصولا إلى مرحلة التعديل، ويزداد الأمر صعوبة مع وجود مئات تطبيقات التعديل المختلفة.

وعلى الرغم من وجود العديد من تطبيقات الطرف الثالث - المدفوعة والمجانية - والتى يمكن لأى شخص استخدامها لتعديل صوره، ولكن إذا كنت لا ترغب فى تثبيت أى تطبيق من هذا القبيل، فإن تطبيق Google photos يحتوى على ميزة مضمنة لتعديل الصور، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمرء أن يضيف الفلاتر، يقطع الصور.

ونظرًا لأن تطبيق Google photos متاح لكل من أجهزة Android وiOS، يمكن استخدام هذه الأداة من قِبل الجميع، لذا يمكنك تعديل صورك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Google photos.

- قم بتشغيل التطبيق وافتح الصورة التى تريد تعديلها.

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- اضغط على أيقونة التعديل (بجوار أيقونة المشاركة).

- بمجرد بدء التعديل، ستظهر أدناه لوحة بها أيقونة فلتر / تدوير / قص.

- إذا كنت ترغب فى إضافة فلتر أو ضبط الصورة، فاضغط فوق أيقونة Photo Filters 6.

- يمكنك الضغط على الفلتر المختار لتطبيقه.

- يمكنك أيضًا تغيير الإضاءة أو اللون أو إضافة تأثيرات يدويًا، للقيام بذلك، اضغط على أيقونة تعديل مرة أخرى، كما يمكنك أيضًا الضغط فوق السهم لأسفل لمزيد من الخيارات.

- لقص الصورة أو تدويرها، اضغط فوق رمز قص وتدوير، واضغط على الصورة واسحب حوافها لاقتصاصها.

- يمكنك أيضا إضافة نص يسلط الضوء على صورك، وللقيام بذلك، اضغط على أيقونة وضع العلامات، واختر القلم وأضف ما تود كتابته.