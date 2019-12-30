شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحصل على تصريح لبيع أولى سيارات Model 3 صينية الصنع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من عام من بدء العمل، تم منح Tesla مؤخرًا تصريحًا ببدء بيع سيارات Tesla Model 3 المنتجة في الصين، حيث ذكر تقرير لوكالة بلومبرج، أن تسلا ستبدأ تسليم أول سيارات صينية الصنع من طراز 3 الأسبوع المقبل، وسيتم تسليم أول 15 سيارة لموظفي تسلا يوم الاثنين، كما يمكن لمشترى سيارات تسلا موديل 3 في الصين الحصول على إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10٪، كما من المتوقع أن تحصل كل سيارة على دعم ضريبي يبلغ نحو 24750 يوان (3500 دولار) وسيبدأ سعر السيارة من 50000 دولار.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت شركة تسلا مؤخرًا أنها تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة أسبوعيًا في Shanghai Gigafactory بحلول نهاية العام وحوالي 3000 سيارة أسبوعيًا من العام المقبل.

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وكانت تسلا قد كشفت في نوفمبر الماضي عن أول طراز Model 3 من صنعها في الصين في معرض Gigafactory 3 في شنجهاي وبدأت في تقديم اختبار وسائل الإعلام للسيارة، حيث يعد Shanghai Gigafactory أول مصنع لتجميع Tesla خارج الولايات المتحدة وأول مصنع سيارات أجنبي مملوك بالكامل في الصين.

يذكر أنه في شهر أكتوبر، أكدت شركة صناعة السيارات أنها أنتجت سيارات كاملة في Gigafactory Shanghai كجزء من إنتاجها التجريبي، وقالت تسلا: "نحن ننتج بالفعل مركبات كاملة على أساس تجريبي، من الجسم، إلى الطلاء وإلى المكونات الداخلية، في Gigafactory Shanghai".

والإضافة إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك مؤخرًا النقاب عن شاحنة Tesla الكهربائية الصغيرة التي يطلق عليها اسم "Cybertruck" في 21 نوفمبر في حدث في لوس أنجلوس، والتى تبدو وكأنها مركبة مدرعة بلون رمادى فاتح، مشيرا إلى أنها ستدخل مرحلة الإنتاج فى عام 2021.