شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز ذكى جديد يمكِّن مستخدمه من زراعة الخضراوات داخل مطبخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة كورية جنوبية متخصصة بالأجهزة الإلكترونية لإعطاء أى مستخدم الفرصة لزراعة النباتات الورقية والخضراوات داخل مطبخه، دون الحاجة إلى فناء خلفى، إذ تطور جهاز ذكى يعد بمثابة نظام زراعة داخلى مزود بثلاجة مدمجة، والمقرر الإعلان رسميا عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 بيناير المقبل.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى فتم إعداد الجهاز فى هيكل عمود عمودى ويمكنه التحكم فى مستويات الرطوبة والضوء ودرجة الحرارة لإنشاء أفضل ظروف نمو محددة لكل مجموعة متنوعة من النباتات، وبفضل وحداته المرنة، يمكن للجهاز التأقلم مع التغيرات فى درجات الحرارة الخارجية التى تحدث وفقا للوقت المختلف من اليوم، كما يتميز الجهاز أيضًا بإضاءة LED وأنظمة إدارة المياه.

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ويمكن للمستخدمين التحكم فى إعدادات الجهاز أيضا من خلال تطبيق حتى أثناء الابتعاد عن المنزل، إذ يمتلك الجهاز القدرة على استيعاب نحو 24 عبوة من البذور فى جهاز واحد ومن المتوقع أن تحتوى العبوات الأولية على 20 نوعًا من النباتات مثل الخس، والريحان، وجنبا إلى جنب مع البذور، فإن العبوات تحتوى أيضا على الطحالب والأسمدة لتسريع عملية النمو.

جدير بالذكر ينطلق معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية CES فى الفترة من 7 إلى 10 يناير 2020 بمدينة "لاس فيجاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حدث عالمى يجمع الشركات الرائدة فى مجال تقنيات المستهلك ويخدم كمنصة تجمع المبتكرين وتعرض أحدث التقنيات وتقدم ابتكارات الجيل القادم إلى الأسواق.

ويعد CES أكبر حدث تقنى سنوى فى العالم، والذى غالبا ما يتناول بعض المنتجات الذكية مثل أجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات من الجيل التالى، لكن نسخة هذا العام ستشهد ظهور للهواتف الذكية الجديدة فى دائرة الضوء، فغالبا ما يكون معرض CES عبارة عن منصة لعرض الجيل التالى من أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات الذكية، لكن ستشهد النسخة الجديدة ظهور عدد من الهواتف الذكية الرائدة.