شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك تفعيل الرقابة الأبوية على متجر جوجل بلاى.. بالخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب فى حماية أطفالك أثناء استخدام الهواتف الذكية، وتريد وضع قيود للعمر على التطبيقات والألعاب الموجودة على فى متجر Google Play أو تريد منع أى عمليات شراء غير مصرح بها من أطفالك، يمكنك القيام بذلك بكل سهولة، إذ يأتى متجر Google Play مع خيار الرقابة الأبوية المضمّن الذى لا يقوم فقط بفلترة التطبيق والألعاب، وفقًا للإرشادات المحددة ولكنه يتطلب أيضًا كلمة سر لأى عملية شراء تتم على متجر Google Play.

ولتفعيل الميزة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية، والتى لا تتطلب سوى متجر Google Play ، والذى يتم تثبيته مسبقًا على كل هاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، ويمكن التعرف عليها كما يلى:

- افتح متجر Google Play على هاتفك الذكي.

- توجه إلى الإعدادات وقم بتشغيل عناصر تحكم الوالدين من خلال إعداد رمز PIN لتنشيط الضوابط الأبوية.

- افتح متجر Google Play واضغط على شريط القائمة أعلى اليمين.

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- انتقل إلى "الإعداد" وحدد خيار المراقبة الأبوية.

- لتشغيله، ستحتاج إلى إعداد رمز PIN حتى لا يتمكن أطفالك من إيقافه.

- بعد ذلك، سيتعين عليك تعيين قيود على المحتوى للتطبيقات والألعاب والأفلام والموسيقى يدويًا لأن متجر Google Play بشكل افتراضى لا يقيد أى شيء، وللقيام بذلك، اضغط فوق خيار التطبيقات والألعاب واختر التصنيف العمرى الذى ترغب فى رؤيته فى متجر Play.

- كرر الأمر نفسه للأفلام والموسيقى واضغط على حفظ فى كل قسم.

- بعد ذلك، سيُظهر متجر Google Play لطفلك المحتوى فقط بالتصنيفات المحددة، وحتى إذا حاول تثبيت أى تطبيق من خلال البحث عنه على جوجل، فسوف يحتاج إلى رقم التعريف الشخصى للقيام بذلك.