تكنولوجيا: نجاح إصلاحات كمبيوتر محطة الفضاء الدولية المسئول عن عملها.. اعرف التفاصيل

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ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنها مهمة وصفها ممثلو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان بأنها تعادل جراحة القلب المفتوح على الأرض، حيث خطط المهندسون على الأرض واختبروا العملية بدقة قبل تنفيذها في الفضاء للتأكد من أن أعمال الإصلاح يمكن القيام بها في الموقع دون أن تشكل أي خطر على المركبة الفضائية أو سكانها.
كمبيوتر محطة الفضاء الدولية
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن هذا النوع من الاختبارات يحدث إلى حد كبير وراء الكواليس، ولا يحظى عادةً بالكثير من الاهتمام ما لم يحدث شيء سيء، لكن تبسيط أعمال الإصلاح يمكن أن يكون له انعكاسات على الوجهات التي تسعى وكالات الفضاء مثل ناسا نحوها مثل القمر والمريخ وربما إلى ما بعده.
ويعد أي شيء في مدار الأرض المنخفض هو بالفعل بعيدا جدا عن الموارد اللازمة للإصلاحات.
وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن إصلاح جهاز كمبيوتر فضاء أمر معقد ويحتاج إلى 6 أشهر، ولكن الطريقة الجديدة قللت الوقت لعدة أيام، وأصبح التطور الذي حدث مؤخرًا في إصلاح الكمبيوتر ممكنًا بفضل اكتشاف المهندسين أن معظم حالات الفشل في هذه الحواسيب حدثت في لوحات الدوائر الخاصة بهم.
وتوصلت الفرق بعد ذلك إلى حل، حيث ابتكرت لوحة دوائر مطبوعة جديدة تطابق شكل ووظيفة الإصدار القديم، ولكنها اعتمدت على مكونات أحدث كان من السهل الحصول عليها.
وقد يساعد وجود قطع غيار والقدرة على إجراء إصلاحات في الفضاء المحطة الفضائية الدولية على البقاء حتى عام 2030، ويقدم معلومات قيمة للمشاريع المدارية الأخرى.
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