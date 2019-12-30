كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إيلون موسك يقول إن “Disney +” ستصل إلى سيارات Tesla قريبا

متابعة-سنيار: سيحظى مالكي سيارات Tesla قريبا بخدمة بث أخرى في سياراتهم المريحة، ويتعلق الأمر بخدمة البث Disney +.

ورداً على استفسار على Twitter، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk إن الخدمة “ستصدر قريبا” دون مشاركة أي تفاصيل إضافية.

عندما يحدث ذلك، ستنضم Disney + إلى خدمات البث الأخرى مثل Spotify و Netflix و Hulu و YouTube، والتي تتوفر بالفعل في مركبات Tesla.

ولا يعمل بث الفيديو في سيارات Tesla إلا عند إيقاف السيارة أو شحنها، من خلال ميزة تسمى “مسرح Tesla”.

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تم توسيع اختيار Tesla Theatre لميزات البث في الآونة الأخيرة بإضافة Twitch في تحديث بدأ في طرحه للمستخدمين في الأسبوع الماضي.

وتشمل ميزات الترفيه الأخرى في التحديث لعبتين، وادي Stardew و Lost Backgammon.

تبلغ تكلفة Disney + التي وصلت في نوفمبر، 6.99 دولار شهريا (12.99 دولارا شهريا إذا قمت بتجميعها مع Hulu و ESPN +)، وهي متاحة على جميع المنصات الرئيسية، وتوفر إمكانية الوصول إلى أفلام Disney و Pixar و Marvel الشهيرة والعروض الأصلية مثل Star Wars spinoff The Mandalorian، وكذلك الأفلام الكلاسيكية والبرامج التلفزيونية.