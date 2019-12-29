شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يستعد لإطلاق Bitmoji TV.. اعرف ايه هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق سناب شات يخطط لإطلاق ميزة جديدة بحلول فبراير 2020، وذلك من خلال تسليط الضوء على إحدى ميزاته الأكثر شيوعًا حتى الآن، والتي لم يتم استغلالها بشكل جيد، إذ ستصبح الصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji أكثر وضوحًا ضمن سلسلة رسوم متحركة كاملة تسمى Bitmoji TV، وهو ما يمثل تطور كبير بالنسبة للصورة الشخصية القابلة للتخصيص Bitmoji، بما يتجاوز ملصقات الدردشة والقصص الهزلية المصورة.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد تساعد هذه الميزة قسم Discover وتمكن سناب شات من التميز عن عدد كبير من منصات الفيديو القصيرة الموجودة مثل يوتيوب وتيك توك وWatch التابعة لشركة فيس بوك، كما يمكن لسلسلة الرسوم المتحركة الكاملة Bitmoji TV تحسين جودة القسم.

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إلا أن شركة "سناب" رفضت توضيح المزيد من التفاصيل حول Bitmoji TV، بما في ذلك المدة الزمنية للحلقات، وعدد مرات تشغيلها، وما إذا كانت ستشمل إعلانات، وإذا كانت الشركة قد اكتسبت أي شخص أو موهبة مشهورة لإنتاج السلسلة، فيما تظهر الصورة الشخصية القابلة للتخصيص للمستخدم وأصدقائه مع Bitmoji TV ضمن مغامرات مجدولة بانتظام.

وتشير صفحة سناب شات الخاصة بعرض Bitmoji TV إلى أنه سيصدر فى شهر فبراير 2020، كما يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الصفحة من خلال الهاتف المحمول للاشتراك في Bitmoji TV، بحيث تظهر بشكل بارز على صفحة Discover الخاصة بهم.

فيما تحاول شركة سناب حاليًا، الاستفادة من الشعبية الكبيرة التى تمتلكها إيموشانات Bitmoji من خلال Bitmoji TV، وتسعى إلى جعل المستخدم يجلب أصدقائه إلى التطبيق، لكن نجاح Bitmoji TV يعتمد إلى حد كبير على جودة الكتابة لحث المستخدم على العودة للمشاهدة مرة أخرى، وذلك من أجل زيادة عدد المستخدمين للتطبيق حول العالم.