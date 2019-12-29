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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الحكومة الفرنسية تراقب السوشيال ميديا وقضية جديدة ضد أبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية والفلكية المهمة والمتنوعة، وعلى رأسها إعلان فرنسا عن مراقبة منصات السوشيال ميديا، ومقاضاة طبيب أمريكى لشركة أبل بسبب ساعتها الذكية Apple Watch، وغيرها من الأخبار المهمة التى ظهرت على مدار اليوم، وتناقلتها كافة المواقع والصحف العالمية، والتى نستعرض أبرزها فيما يلى، لتتمكن من معرفة ما فاتك.

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محكمة دستورية تتيح للحكومة الفرنسية مراقبة منصات السوشيال ميديا

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طبيب أمريكى يقاضى شركة أبل بسبب مستشعر القلب فى Apple Watch

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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