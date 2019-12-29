تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الحكومة الفرنسية تراقب السوشيال ميديا وقضية جديدة ضد أبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار والأحداث التكنولوجية والفلكية المهمة والمتنوعة، وعلى رأسها إعلان فرنسا عن مراقبة منصات السوشيال ميديا، ومقاضاة طبيب أمريكى لشركة أبل بسبب ساعتها الذكية Apple Watch، وغيرها من الأخبار المهمة التى ظهرت على مدار اليوم، وتناقلتها كافة المواقع والصحف العالمية، والتى نستعرض أبرزها فيما يلى، لتتمكن من معرفة ما فاتك. الأقمار الصناعية تكشف تقلص الأنهار الجليدية بسرعة نتيجة تغير المناخ محكمة دستورية تتيح للحكومة الفرنسية مراقبة منصات السوشيال ميديا طبيب أمريكى يقاضى شركة أبل بسبب مستشعر القلب فى Apple Watch ليا ناموجيروا.. فتاة عمرها 15 عاما تقود "تظاهرات دعم المناخ" فى أوغندا ألاسكا تسجل رقما قياسيا للموسم الأكثر دفئا رغم انخفاض درجات الحرارة شركة ألمانية تبتكر روبوتات لشحن السيارات الكهربائية دون الاستعانة بالبشر Advertisements Spotify تحظر جميع الإعلانات السياسية بحلول 2020 اعرف يعنى ايه مسدس الشتاء وشاهد أحدث صورة التقطتها ناسا له فى السماء حصاد 2019.. محطات فشل فيس بوك على مدار العام.. الغرامات على رأسها أكبر نبع ساخن فى العالم يحقق رقما قياسيا جديدا لعدد مرات ثورانه فى 2019 أمازون تحصل على براءة اختراع جديدة لتقنية التعرف على اليد بدلا من الوجه

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