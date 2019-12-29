شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. محطات فشل فيس بوك على مدار العام.. الغرامات على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن شركة فيس بوك حققت بعض النجاحات خلال العام الجاري 2019، لكن عملاق التواصل الإجتماعى عانى أيضا من الكثير من الإخفاقات، وهو الأمر الذى وضع الشركة في وضع لا تحسد عليه، فبين تعطيل بعض التطبيقات إلى توقيع بعض الغرامات عليها، وقف فيس بوك في وضع المتهم، خاصة في ظل وجود العديد من الأزمات المتعلقة بتسريب بيانات المستخدمين، وفيما يلى نعرض أبرز الإخفاقات التى تعرضت لها الشركة على مدار العام كما يلى:

- ايقاف تطبيق Moments:

أعلن فيس بوك في 25 يناير الماضي، إيقاف تطبيق Moments التابع له بحلول 25 فبراير، حيث أن Moments هو تطبيق مستقل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو أطلقته منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقد قررت الشركة إغلاق التطبيق بسبب الانخفاض في نسبة الاستخدام، إلى جانب أن التطبيق لم يكن من أولويات الشركة.

- صراع بين أبل وفيس بوك حول جمع البيانات:

فيما وجهت شركة أبل ضربة لفيس بوك في 31 يناير بسبب تطبيق جمع البيانات، وذلك عبر إلغاء قدرة فيس بوك على نشر بعض التطبيقات في متجر آب ستور، إذ اتهمت أبل فيس بوك باستغلال ثغرة في قوانين الخصوصية الخاصة بها لنشر تطبيق زودها ببيانات المستخدمين الذين قاموا بتثبيته.

- إيقاف Onavo VPN:

وفي 22 فبراير، أعلن فيس بوك إيقاف تطبيق Onavo VPN على نظام التشغيل أندرويد، وسحبه من متجر جوجل بلاي، وذلك بعد مرور عام ونصف العام من سحبها لإصدار iOS من آب ستور التابع لشركة آبل.

- العثور على ثغرة بتطبيق ماسنجر

نشر باحث أمني فى 7 مارس تقريرًا يوضح أن تطبيق ماسنجر يعاني من خلل سمح للقراصنة باستهداف المستخدمين من خلال متصفح الويب الخاص بهم لمعرفة مع من كانوا يتحدثون عبر ماسنجر بغض النظر عن كونهم متواجدين ضمن قائمة الأصدقاء أم لا.

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- تعطل تطبيقات فيس بوك عن العمل لمدة 12 ساعة

وبحلول 14 مارس، اعتذرت شركة فيس بوك عن تعطل تطبيقاتها، وهو العطل الذى تم وصفه بأنه أطول فترة توقف للخدمة على الإطلاق، إذ أدى خطأ تقني إلى جعل العديد من المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى تطبيقات فيس بوك وإنستجرام وماسنجر وواتس اب لمدة 12 ساعة على الأقل في معظم مناطق العالم.

- تعريض مئات ملايين الأرقام السرية للخطر:

كشف الباحث الأمني Brian Krebs فى 21 مارس أن فيس بوك عرض مئات الملايين من كلمات السر إلى الخطر، وذلك عبر تخزينها لسنوات ما يصل إلى 600 مليون كلمة مرور للمستخدم بتنسيق نص عادي يمكن قراءته، ما يعني أنه كان من الممكن قراءتها من قبل الآلاف من موظفي الشركة.

- ثغرة في تطبيق Messenger Kids يعرض الأطفال للخطر:

بحلول 22 يوليو، أكد فيس بوك وجود ثغرة في تطبيق (Messenger Kids) للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، والتى سمحت لآلاف الأطفال بالانضمام إلى محادثات مع مستخدمين غرباء غير موافق عليهم من قبل الآباء عن طريق الدردشات الجماعية، حيث يعتمد تصميم التطبيق على فرضية بسيطة تتمثل في أنه يجب ألا يكون الأطفال قادرين على التحدث مع المستخدمين الذين لم يوافق عليهم الآباء.

-لجنة التجارة الفيدرالية تغرم فيس بوك 5 مليار دولار:

في 24 يوليو، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن تسوية بقيمة 5 مليارات دولارِ مع فيس بوك بعد تحقيق دام لسنوات في فضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) وغيرها من انتهاكات الخصوصية.

- مطورو التطبيقات يمكنهم الوصول لبيانات أعضاء المجموعات:

بحلول 5 نوفمبر تم الكشف عن عن اختراق أمني جديد، حيث وصل نحو 100 مطور من مطوري التطبيقات الخارجية بشكل غير شرعي إلى بيانات المستخدمين في مجموعات معينة على فيس بوك، بما في ذلك الأسماء وصور الملف الشخصي، دون أذونات كافية للقيام بذلك، كما أعلنت يوم 25 نوفمبر عن اختراق البيانات الشخصية لمئات المستخدمين بعد استخدام حساباتهم لتسجيل الدخول إلى بعض تطبيقات أندرويد التي تم تثبيتها من متجر جوجل بلاي.

- تشغيل كاميرا هواتف آيفون خلال استخدام التطبيق:

أكد تقرير لصحيفة الجارديان وجود خطأ في تطبيق فيس بوك على هواتف آيفون سمح بوصول التطبيق إلى كاميرا الهاتف أثناء الاستخدام، ولكن متحدثًا باسم الشركة أصر على عدم تحميل أي صور أو مقاطع فيديو بسبب هذا الخطأ.