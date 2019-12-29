تكنولوجيا: هاتف Mi 10 القادم من شاومي يضم بطارية بقدرة 4800 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي قريباً للإعلان عن سلسلة هواتف Mi 10، وفي أحدث التسريبات التي نشرت أشير إلى أن شاومي تدعم هاتف Mi 10 ببطارية تتميز بقدرة 4800 mAh.
لم تقدم شركة شاومي الكثير من التفاصيل حول سلسلة هواتف Mi 10، إلا أن Lin Bin أشار في تصريحات سابقة على وسائل التواصل الإجتماعي إلى خطط الشركة لإطلاق هاتف Mi 10 Pro، لذا سيكون هناك إصدار رئيسي أيضاً بعنوان Mi 10.
ومن المتوقع أن تدعم شاومي سلسلة هواتف Mi 10 العام المقبل بمعالج Snapdragon 865 الجديد من كوالكوم، بينما رصدت تسريبات جديدة على Weibo، والتي كشفت عن قدرة البطارية في الإصدار الرئيسي Mi 10، الذي يضم بطارية بقدرة تتراوح بين 4500 إلى 4800 mAh.
كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Mi 10 Pro سيدعم الجيل الجديد من تقنية الشحن السريع لشاومي، حيث يمكن شحن الهاتف من صفر إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط، مع قدرة شاحن 66W، وهي قدرة أعلى مما قدمت Oppo لهاتف Reno Ace الذي جاء بتقنية شحن سريع بقدرة 65W، إلا أن تقنية Oppo تدعم شحن الهاتف في 28 دقيقة فقط.
من جانب أخر أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن شاومي تعمل على تطوير تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 50W، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن هذه التقنية خلال النصف الثاني من 2020.
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