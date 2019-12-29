تكنولوجيا: Realme تقدم تقنية الشحن السريع القادمة بعنوان Realme SuperDart وقدرة 100W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في تطوير تقنية الشحن السريع بقدرة أعلى لدعم الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، وشركة Realme في طريقها لإطلاق تقنية الشحن السريع الجديد التي تعرف بعنوان Realme SuperDart وتدعم قدرة تصل إلى 100W.

مع التطور السريع في تصميم وتقينة الهواتف الذكية يفضل المستخدمين الحصول على دعم أفضل في تقنية الشحن السريع، ولقد قدمت شركة Oppo مؤخراً تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 Flash بقدرة تصل إلى 65W، والتي تميزت بدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh في هاتف Reno Ace حتى نسبة 100% في 30 دقيقة فقط.

ولقد أشارت التسريبات مؤخراً إلى خطط شاومي لدعم هاتف Mi 10 القادم بتقنية شحن سريع بقدرة 66W، واليوم أكدت تسريبات جديدة على أن Realme ستقدم تقنية الشحن السريع القادمة بعنوان Realme SuperDart.

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أيضاً في الوقت الذي أكدت فيه التسريبات على أن Oppo تنافس للوصول بتقنية الشحن السريع القادمة بقدرة 100W، إلا أن العلامة الفرعية Realme تأتي بهذه القدرة في الشحن قريباً، لذا تتخطى العلامة التجارية أعلى معايير للشحن الآن.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن شركات شاومي، Oppo وRealme تتنافس هذا العام لدعم قدرة 100W في الشحن السريع، بينما تنتقل Vivo العام المقبل إلى معايير أعلى، حيث تستعد لإطلاق تقنية الشحن السريع بقدرة 120W العام المقبل.

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