كتب: ضياء السقا
ألغت "فيسبوك" ميزة استخدام تطبيق "ماسنجر" دون الحاجة إلى إنشاء حساب "فيسبوك"، والتي طرحتها للمرة الأولى فى عام 2015، إذ كان بمقدور المستخدمين الجدد للتطبيق تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، ولكن بالتعديل الجديد، لن يكون في مقدور المستخدمين حاليا الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام تطبيق التراسل، المملوك لشركة "فيسبوك".
وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أكد متحدث باسم الشركة، أن "أولئك الذين يستخدمون برنامج "ماسنجر" حاليا لن يتأثروا بالفعل من دون إنشاء حساب على "فيسبوك".
وتطبق القاعدة الجديدة على المستخدمين الجدد على "ماسنجر"، وأن الذين يستخدمون التطبيق بالفعل بدون حساب لا يحتاجون إلى فعل أي شيء.
وأوضحت الشركة: "إذا كنت جديدا على تطبيق "ماسنجر"، ستلاحظ أنك بحاجة إلى إنشاء حساب على "فيسبوك" للدردشة مع الأصدقاء وتوطيد العلاقات معهم".
وعن السبب وراء ذلك الشرط، كشف متحدث "فيسبوك" إنه "وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون "ماسنجر" يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر "فيسبوك"، لذا رغبنا في تبسيط الإجراءات عليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وضعت شرطا للمستخدمين الجدد لـ’’ماسنجر‘‘.. ’’فيسبوك‘‘ تلغي ميزة هامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.