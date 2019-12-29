شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف يعنى ايه مسدس الشتاء وشاهد أحدث صورة التقطتها ناسا له فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقول وكالة ناسا الأمريكية، إن "مسدس الشتاء" Winter Hexagon سيكون مرئيًا فى سماء الليل، فإذا نظرت إلى السماء هذا الأسبوع، قد تلاحظ شكلا سداسي الجوانب غريبًا يضىء، حيث يتكون من ستة نجوم مشهورين، ويمكن رؤيته في سماء مظلمة عبر نصف الكرة الشمالي هذا الشتاء، وفى هذا الإطار قدمت ناسا صورة غير مسبوقة للظاهرة، التي التقطها بيتر هوراليك، باعتبارها صورة لعلم الفلك اليوم.

ووفقًا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، أوضحت ناسا: "تتصاعد النجوم الساطعة لمسدس الشتاء على طول مجرة درب التبانة".



ظاهرة شتوية

أما عن النجوم التي تشكل الهيكل السداسي، فتشمل ldebaran ،Capella ،Pollux ،(Castor) ،Procyon Rigel ،Sirius.

وأضافت ناسا: "هذا الليل الشتوي يكشف أيضًا عن سديم خافت في أوريون، ومجموعة "بلياديس" النجمية الجميلة."

ويمكن رؤية Winter Hexagon كل شتاء من بعد الانقلاب الشمسى في شهر ديسمبر، والذي تم في نهاية الأسبوع الماضي.

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جدير بالذكر أنه يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي يوم 21 أو 22 ديسمبر حيث تصل الشمس إلى أدنى ارتفاع خلال الظهر فوق الأفق، حيث يقصر النهار في نصف الكرة الأرضية الشمالي ليكون 10 ساعات ويطول الليل.

وتصدر ناسا العديد من الصور الفلكية المميزة، ولعل من بينها صورة مذهلة لنجوم حديثي الولادة، تلمع في شكل بقع وردية وحمراء تصطف على نمط أبيض يشبه الثلج المتساقط فى الفضاء.

ويعتقد العلماء أن هذا التركيب الملقب بـ "Snowflake Cluster" لنجوم شابة لا يتجاوز عمرها 100000 عام، وتتبع هذه النجوم خطًا مستقيمًا.

كما التقط التلسكوب التابع لناسا صورة أخرى غريبة لما بدا وكأنه لهيب يمزق عبر الفضاء، وكان هذا التوهج الناري هو نتيجة لإشعاع الأشعة تحت الحمراء الناجم عن الغبار الدافئ ومجموعات من النجوم تضيء الغيوم المحيطة مثل الشمس تضيء سماء غائمة عند الغروب.