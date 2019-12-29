استمتع بخدمة Stadia على أي هاتف أندرويد 2019

خدمة Stadia من جوجل منذ أن تم الإعلان عنها أصبحت حديث الساعة وأصبح العالم بأكمله يتحدث عنها وعن الإمكانيات والإحتمالات التي ستوفرها هذه الخدمة لعالم محبي الألعاب الإلكترونية.

مع الاسف لم تحظ خدمة Stadia بنجاح كبير عند إنطلاقها فبينما واجهت مشاكل في المبيعات عند الإنطلاق ولم تكن كما توقعتها جوجل ولكنها أيضاً واجهت مشاكل تقنية كثيرة تمثلت في ألعاب لا تعمل بشكل جيد أو بكفاءة وألعاب أخرى لم تصدر في الموعد المحدد لها.

هذا التخبط جعل جوجل تبدأ بالعمل على تحسين الخدمة ومحاولة معالجة جوانب القصور الموجودة فيها ولكن مع الأسف إصلاحات ما بعد الإنطلاق لا تصلح الكثير من الإنطباعات السيئة.

من المعلوم للكثير من المستخدمين أن Stadia لا تعمل على جميع الهواتف وجميع المناطق الجغرافية واليوم سنقدم لكم طريقة لجعلها تعمل على جميع المناطق الجغرافية والهواتف المختلفة.

تشغيل Stadia على أي هاتف أندرويد :

ملحوظة : قبل أن نبدأ بالحديث عن الطريقة يجب أن ننوه بأن هذه الطريقة ليست طريقة رسمية وتتضمن عمل Root وإستخدام EdXposed وهذا يعني أنك على الأغلب ستقوم بكسر حماية هاتفك وخرق معاهدة الضمان الخاصة بك ، وحتى بعد نجاح الطريقة فلا ضمان لأن تعمل الخدمة على هاتفك بشكل مناسب وممتاز وهذا وبشكل أساسي لأن الخدمة نفسها على الهواتف المدعومة مازالت تواجه بعض المشاكل.

الآن ستحتاج لأن يكون هاتفك Rooted وأن تقوم بتثبيت Magisk عليه، بالطبع هذا ليس مجال حديثنا اليوم لذا إن لم يكن هاتفك Rooted قم بالبحث عن طريقة Root خاصة به وإستخدامها معه ثم عد إلى هذا الدليل .

تثبيت EdXposed :

هذه هي مجموعة البرمجيات التي ستسمح لنا بتثبيت الـ Module الذي سيخدع خوادم Stadia ويقنعها بأننا نمتلك هاتف Pixel يدعم الخدمة.

كما إتفقنا فإن هاتفك يجب أن يمتلك Magisk عليه لذا قم بالبحث في قسم التحميلات عن الـ Modules التالية :

Riru – Core

Riru – EdXposed( ستجد هنا نسختين Snadhook ثم Yahfa قم بتجربة الإثنين لنرى أيهما يعمل معك.

الآن قم بتثبيت برنامج Edxposed بعد تحميله من هذا الرابط .

كما قلنا قم بتجربة Module الخاص بـ Sandhook ثم Yahfa حتى يتم تثبيت برنامج Edxposed على الهاتف بسهولة.

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تثبيت Xtadia :

هذا هو Module خاص بمحاكاة Stadia وهو السبب الذي يجعل هاتفك قابلاً للعمل مع خدمة Stadia بسهولة.

قم الآن بفتح برنامج EdXposed ثم قم بالتوجه إلى الشاشة الرئيسية وإختيار القائمة من الجهة اليسرى للتطبيق، ثم توجه إلى Downloads.

الآن قم بالضغط على أيقونة البحث وقم بكتابة xtadia وسترى نتيجة واحدة تظهر أمامك ، قم بالضغط عليها لتنتقل إلى معلومات الإضافة، قم الآن بإختيار Versions ثم Download and install لتقوم بتثبيتها وتفعيلها.

بعد أن ينتهي التثبيت ستجد رسالة تنبيه بأن xtadia غير مفعل وسيطلب منك تفعيله، قم بالضغط على رسالة التنبيه حتى تنتقل إلى قائمة Modules ثم حرك المزلاق إلى جوار الموديول ليصبح باللون الأزرق وليتم تفعيل الموديول بسهولة.

تثبيت برنامج Stadia :

الآن وبعد أن تنتهي من كل هذه الخطوات قم بتثبيت البرنامج من خلال متجر جوجل عن طريق البحث عن التطبيق Stadia ثم قم بتحميله وتثبيته مجاناً.

قد تواجه مشكلة عند تثبيت البرنامج مع أنظمة أندرويد 10 وهذا لأن توافقية موديول Xtadia معها ليست في أفضل حالتها ولكن بشكل عام فإنها ستعمل بكفاءة مع جميع هواتف أندرويد 9 وقد يتطلب الأمر اكثر من محاولة تثبيت حتى تتمكن من تفعيلها مع أندرويد 10.

رابط البرنامج على متجر جوجل .

الإستمتاع بالألعاب :

الآن قم بفتح التطبيق ثم تسجيل الدخول بإستخدام حسابك، إختار اللعبة التي ترغب في تجربتها وستظهر لك قائمة بالشاشات التي يمكنك اللعب عليها، قم بإختيار This Screen حتى تتمكن من الإستمتاع باللعبة على شاشة هاتفك الخاص.

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