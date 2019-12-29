في أحيان كثيرة ستجد نفسك تحتاج إلى التحويل من MKV إلى MP4 خاصةً إن كنت تعمل بشكل مستمر مع برامج التعديل على الفيديو والمونتاج مثل Premiere Pro والذي لا يمكنه أن يقرأ ملفات MKV بسهولة.

أيضاً يمكن لهذه البرامج أن تفيدك إن كنت تحتاج إلى وضع الملفات على جهاز لوحي محمول أو هاتف محمول صغير يمكنك التنقل به، الكثير من الملفات اليوم أصبحت تعتمد على صيغة MKV لأنها صغيرة في الحجم وتوفر جودة ممتازة في مقابل الحجم ولهذا ظهرت الحاجة إلى برامج التحويل هذه.

أفضل برامج تحويل MKV إلى MP4 مجاناً :

سنقدم لكم اليوم قائمة من البرامج التي يمكنها التحويل من MKV إلى Mp4 مجاناً كما قلنا، جميع هذه البرامج تم إختبارها على ويندوز 10 وهي تعمل بكفاءة عليه ولن تواجه معها أي مشاكل أو حاجة إلى شراءها.

برنامج Handbrake :

يعتبر هذا البرنامج واحد من أفضل البرنامج التي تتمكن من التحويل بين الصيغ بشكل سهل للغاية، كما أن هذا البرنامج إكتسب شعبية واسعة بسبب وجوده على أجهزة ماك حصراً في الماضي واليوم أصبح البرنامج متاحاً على جميع أنظمة التشغيل ويمكنك الإستمتاع به على جميع أنظمة التشغيل بسهولة .

البرنامج مفتوح المصدر ويعتبر واحد من أكثر البرامج سهولة وسلاسة في العمل على الإطلاق.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج Prism Video :

واحد من الأدوات الممتازة التي يمكنك الإعتماد عليها دائماً وبشكل مستمر لحويل الفيديو والعمليات كبيرة الحجم من صيغة MKV إلى MP4.

البرنامج يعتبر من البرامج والأدوات المتقدمة في التحويل بين MKV إلى MP4 حيث يمكنك التعديل قليلاً على الفيديوهات وإضافة fliters معينة إليهم ويمكنه أيضاً تحويل مجموعة من الفيديوهات معاً من خلال Batch Mode.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من متجر مايكروسوفت هنا.

برنامج Freemake Video Converter :

برنامج Freemake Video هو برنامج تعديل بسيط على الفيديو مع إمكانية حفظ الفيديو النتيجة بأكثر من صيغة مختلفة، يمكنك إستخدام البرنامج بأكثر من لغة وهو صغير الحجم للغاية قد لا يتجاوز الـ 50 ميجابايت.

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رابط تحميل الفيديو من هنا .

برنامج Wondershare UniConverter :

بدعم هذا البرنامج أكثر من 1000 صيغة مختلفة للفيديوهات يمكنك التحويل بينها بسهولة للغاية، يمكنك أ]ضاً تخصيص الفيديوهات بعيداً عن تغيير الصيغ الخاصة بها.

يمكنك تقطيع أجزاء صغيرة من الفيديوهات وإضافة تجرمة وأيضاً تحويلها إلى إسطوانات DVD إن كنت تمتلك العتاد المناسب لهذا الأمر.

برنامج Wondershare واحد من أسرع برامج تحويل الفيديو على الإطلاق على الساحة وهو يأتي بمجموعة من الأدوات المفيدة للغاية التي يمكنك أن تستخدمها بشكل مستمر لفتح مناطق جديدة من الإختيارات.

أيضاً يمكنك إستخدام البرنامج لصناعة الـ GIFs إن كنت ترغب في ذلك.

بمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Videosoft Free Online\offline :

يتميز هذا البرنامج بكونه يحتوي على أكثر واجهة سهلة الإستخدام بين مجموعة البرامج التي ذكرناها ، يمكن لأي شخص ان يتمكن من إستخدام هذا الفيديو بسهولة دون الحاجة إلى أي دليل أو شروحات حتى إن لم تكن خبير كومبيوتر وبرمجيات.

يمتلك البرنامج نسختين، واحدة منهم موجودة على الموقع الخاص به وهي نسخة Online تمكنك من تحويل الفيديوهات بسهولة دون الحاجة إلى تحميل البرنامج ويمكنك الوصول إليها من هنا.

أو يمكنك تحميل البرنامج من هنا وإستخدامه بشكل offline على جهاز الكومبيوتر الخاص بك من هنا .

العيب الوحيد لهذا البرنامج وهو الذي جعله لم يصل إلى أعلى القائمة كونه يضيف Wattermark على كل فيديو يقوم بتحويله حتى تقوم بشراء النسخة الكاملة من البرنامج ولهذا فأنا لا أنصح به.

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كانت هذه مجموعة من برامج تحويل الفيديو من نتمنى أن تعجبكم المجموعة وأن تجدوا ضالتكم فيها.