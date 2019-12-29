تكنولوجيا: Huami تخطط للإعلان عن ساعة AMAZFIT BIP S خلال فعاليات CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Huami تستعد لكشف النقاب عن ساعة AMAZFIT BIP S الذكية خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، على أن تأتي بتحسينات في قدرة البطارية والآداء.

تستعد العديد من الشركات لإنطلاق مؤتمر CES من مدينة لا فيجاس خلال شهر يناير من عام 2020، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن Huami سيكون لها حضور للكشف عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية.

أشارت أحدث التسريبات إلى أن Huami ستقدم ساعتها الذكية الجديدة، مع بعض الإصدارات الذكية الأخرى التي تشمل سماعة ذكية، وجهاز لإستشعار معدل ضربات القلب، مع أحذية رياضية، وأيضاً سوارة ذكية، كما كشفت Huami على تويتر عن إصدارها القادم من الساعات الذكية الذي ينطلق قريباً بعنوان AMAZFIT BIP S.

ولقد ترقب الكثيرين إطلاق Huami للإصدار الجديد من ساعة AMAZFIT BIP الذكية التي مضى على إطلاقها إلى الأسواق عامين حتى الآن، والني جاءت بمميزات تتوافق مع قيمة الساعة الذكية، من بينها مستشعر GPS مدمج، ومستشعر لضربات القلب، كما تدعم عرض إشعارات الهواتف الذكية.

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أيضاً تميز ساعة AMAZFIT BIP الذكية بعمر شحن يستمر حتى 30 يوم، مع شاشة بميزة Always-on ملونة وتدعم خاصية اللمس.

من جانب أخر يأتي الإصدار الجديد Amazfit Bip S بتصميم مختلف، مع وزن أخف وفقاً للتسريبات، إلى جانب عمر أطول للبطارية وتحسين في الآداء العام للساعة الذكية، لذا نترقب الكشف عن هذا الإصدار في فعاليات CES القادمة.

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