تكنولوجيا: طلبات التسجيل لسلسلة هواتف OPPO RENO 3 تتخطى 1.46 مليون طلب حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن تخطي طلبات التسجيل لسلسلة هواتف RENO 3 التي أعلن عنها مؤخراً عدد 1.46 مليون طلب، حيث حققت رقم قياسي في طلبات التسجيل خلال فترة قصيرة.

في تقرير نشر مؤخراً في الصين، كُشِف عن الأرقام القياسية التي حققتها Oppo بإصدارتها الجديدة من هواتف RENO 3، بشكل خاص في السوق الصيني.

ولقد جاءت أغلب تسجيلات طلب الحجز التي وصل عددها إلى 580000 وحدة عبر منفذ JD.com على شبكة الإنترنت، بينما جاء متجر TMall كثاني منفذ قي طلبات التسجيل في الأسبوع الأخير من 2019.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أنه مع تحول طلبات التسجيل إلى مبيعات، فإن سلسلة هواتف RENO 3 ستحقق مبيعات مذهلة عند إنطلاقها للبيع في السوق الصيني بشكل خاص، ومن ثم في الأسواق العالمية.

يذكر أن هاتف Oppo Reno 3 جاء برقاقة معالج Dimensity 1000L من MediaTek، والتي تستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، كما تميز الهاتف بسعر 485 دولار، بينما يضم هاتف Reno 3 Pro رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع سعر 570 دولار.

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