رصد مواصفات بطاقة الرسوم Radeon RX 5600 XT

فاطمة أيت طالب - دبي - كُنّا قد سمعنا أن شركة AMD تتحضّر لإطلاق بطاقتها الرسومية الجديدة Radeon RX 5600 XT بمعمارية RDNA الحالية لبطاقاتها الرسوميّة، و ذلك لتملأ فجوةً أوسطيّة بين البطاقات العُليا من الشركة RX 5700 و بطاقات الجيل السابق 5xx بمعمارية GCN القديمة، و قد تم رصد مواصفات Radeon RX 5600 XT من خلال إدراجٍ جديدٍ عبرَ موقع ASRock.
البطاقة كما أسلفنا الذكر مبنية على معمارية RDNA و ذات التكنولوجيا التي بُنيت عليها البطاقة الراقية بدقة تصنييع 7 نانومتر من TSMC، وتضم البطاقة 36 وحدة مُعالجة حاسوبية و 2304 مُعالج Stream، الاختلاف الجوهري بينها و بين بطاقة RX 5700 هو على صعيد الذاكرة العشوائية و التي تأتي بسعة 6GB و من نوع GDDR6 مقابل 8GB GDDR6 للبطاقة الراقية، كما تأتي واجهة الbus بنطاق 192-bit مقابل 256-bit.
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