سوق الرقاقات الإلكترونية PCB يستمرّ بالتراجع في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - استنادًا على آخر البيانات من وكالة Japan Electronics Packaging Circuits Association اليابانية، فقد تراجع سوق الرقاقات الإلكترونية في اليابان بنسبة 7.4% حتى أكتوبر 2019 مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، ليصل إلى 1.27 مليار دولار.
و بالنظر إلى السوق كاملًا و الذي يضمّ PCB و FPCB (الرقاقات المرنة) و module substrate sectors ، فإن نسبة التراجع الكليّة وصلت إلى 14.9% للفترة الزمنية المذكورة، و كان السقوط الأكبر في مجال الرقاقات الإلكترونية المرنة FPCB و التي هبطت بنسبة 25.7%.
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