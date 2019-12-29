سوق الرقاقات الإلكترونية PCB يستمرّ بالتراجع في اليابان

فاطمة أيت طالب - دبي - استنادًا على آخر البيانات من وكالة Japan Electronics Packaging Circuits Association اليابانية، فقد تراجع سوق الرقاقات الإلكترونية في اليابان بنسبة 7.4% حتى أكتوبر 2019 مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي، ليصل إلى 1.27 مليار دولار.

و بالنظر إلى السوق كاملًا و الذي يضمّ PCB و FPCB (الرقاقات المرنة) و module substrate sectors ، فإن نسبة التراجع الكليّة وصلت إلى 14.9% للفترة الزمنية المذكورة، و كان السقوط الأكبر في مجال الرقاقات الإلكترونية المرنة FPCB و التي هبطت بنسبة 25.7%.