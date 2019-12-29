أسعار الذاكرة للفيديو سترتفع بنسبة 5% في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت آخر التقارير التقنية الواردة على شبكة الانترنت أنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذاكرة العشوائية المُستخدمة للفيديو بنسبة 5% مقارنة مع الأسعار الحالية في العام القادم 2020، و يأتي هذا الارتفاع أعلى من المجالات الأخرى التي تُستخدم الذاكرة العشوائية DRAM.

و السببُ الأساسي لهذا الارتفاع المُنتظر هو زيادة الإقبال على الذاكرة العشوائية الجديدة للفيديو GDDR6، كل من amd و nVIDIA ستقومان بإطلاق بطاقات رسومية جديدة تستعملُ هذه الذاكرة عوضاً عن GDDR5 الحالية. بالإضافة إلى ذلك فإن الأجهزة المنزلية القادمة من سوني و مايكروسوفت، و المُخططة للصدور في موسم أعياد 2020، ستستعمل ذاكرة GDDR6 أيضاً.