فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت آخر التقارير التقنية الواردة على شبكة الانترنت أنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذاكرة العشوائية المُستخدمة للفيديو بنسبة 5% مقارنة مع الأسعار الحالية في العام القادم 2020، و يأتي هذا الارتفاع أعلى من المجالات الأخرى التي تُستخدم الذاكرة العشوائية DRAM.
و السببُ الأساسي لهذا الارتفاع المُنتظر هو زيادة الإقبال على الذاكرة العشوائية الجديدة للفيديو GDDR6، كل من amd و nVIDIA ستقومان بإطلاق بطاقات رسومية جديدة تستعملُ هذه الذاكرة عوضاً عن GDDR5 الحالية. بالإضافة إلى ذلك فإن الأجهزة المنزلية القادمة من سوني و مايكروسوفت، و المُخططة للصدور في موسم أعياد 2020، ستستعمل ذاكرة GDDR6 أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذاكرة للفيديو سترتفع بنسبة 5% في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.