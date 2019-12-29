فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Google قد أطلقت منصتها للعب عن طريق البثّ السحابي Google Stadia بالفعل في نوفمبر الماضي، وتُشير المؤشرات الأوليّة إلى أن الإقبال على الخدمة ضعيف جداً و أقل من توقعات Google.
على أية حال قد يكون من المُبكّر قليلاً الحُكم على مصير الخدمة أو المنصة، و فيما يتعلق بمُشتركي Stadia Pro، فإنهم سيحصلون مجاناً على لعبتي Thumper و Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration، فيما تتوفرُ لهم حالياً ألعاب Destiny 2 و Farming Simulator 19 و Samurai Shodown و Tomb Raider.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الألعاب المجانيّة لمُشتركي Stadia Pro في يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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