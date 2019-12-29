الكشف عن الألعاب المجانيّة لمُشتركي Stadia Pro في يناير 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Google قد أطلقت منصتها للعب عن طريق البثّ السحابي Google Stadia بالفعل في نوفمبر الماضي، وتُشير المؤشرات الأوليّة إلى أن الإقبال على الخدمة ضعيف جداً و أقل من توقعات Google.

على أية حال قد يكون من المُبكّر قليلاً الحُكم على مصير الخدمة أو المنصة، و فيما يتعلق بمُشتركي Stadia Pro، فإنهم سيحصلون مجاناً على لعبتي Thumper و Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration، فيما تتوفرُ لهم حالياً ألعاب Destiny 2 و Farming Simulator 19 و Samurai Shodown و Tomb Raider.