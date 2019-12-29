صقيع وأمطار على السواحل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد، أن الإثنين، يشهد طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد معتدلا على الوجه البحري والقاهرة، مائلا للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وشهدت البلاد، الأيام الماضية، أمطارا غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الرمال والأتربة والرياح الشديدة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

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القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة