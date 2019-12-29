شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تبتكر روبوتات لشحن السيارات الكهربائية دون الاستعانة بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة ألمانية أسطولًا من الروبوتات المستقلة التي ستتجول حول مواقف السيارات لشحن السيارات الكهربائية.

وتتمتع برامج الروبوت بواجهة ودية ويمكنها التنقل بشكل مستقل إلى حيث تكون السيارة متوقفة، كما يمكنها فتح مقبس الشحن والبدء في إعادة شحن السيارة دون الحاجة إلى التفاعل مع أي شخص، وسيكون كل روبوت مليئًا بالماسحات الضوئية والموجات فوق الصوتية التي تمكنه من التحرك بحرية حول العقبات.

ووفقا ما ذكره موقع "مترو" البريطانى، قال مارك مولر، رئيس قسم التطوير بالمجموعة الألمانية في بيان صحفي: "سيشعل روبوت الشحن المحمول ثورة عندما يتعلق الأمر بالشحن في مرافق مختلفة لوقوف السيارات، مثل مواقف السيارات متعددة الطوابق وأماكن وقوف السيارات ومواقف السيارات تحت الأرض لأننا نأتي ببنية الشحن الأساسية إلى السيارة وليس العكس.



روبوتات شحن

وأضاف مولر: "مع هذا، نحن نصل لكل مواقف السيارات الكهربائية تقريبًا، دون أي إجراءات بنية تحتية فردية معقدة".

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وأكد مولر: "أنه نموذج أولي ذو رؤية، والذي يمكن تحويله إلى حقيقة واقعة بسرعة كبيرة، إذا كانت الظروف العامة مناسبة."

وسيحمل كل روبوت طاقة تبلغ 25 كيلو واط من الطاقة في عبوات البطارية مع توصيلها بالسيارات، وعندما تكون السيارة مشحونة بالكامل، ستعود الروبوتات وتجمع البطارية وتعيدها إلى محطة قاعدة بها.



روبوتات الشحن 2

كما أنه من خلال هذه الروبوتات المبتكرة يمكنك ببساطة اختيار أي مكان لوقوف السيارات كالمعتاد، وكذلك يمكنك ترك الباقي إلى المساعد الإلكتروني.