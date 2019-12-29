خبراء الجيولوجيا يحذرون: الكويت ستشهد زلزالاً مدمراً في الفترة القادمة

ذكرت وسائل إعلامية أن دولة الكويت ستشهد زلزالاً مدمراً في الفترة المقبلة، بعدما تعرضت البلاد إلى هزات أرضية خفيفة ومتوسطة خلال الفترة الماضية.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن خبيرة الجيولوجيا فريال بوربيع قولها إن تكرار حدوث الزلازل الخفيفة والمتوسطة هو إشارة إلى احتمالية حدوث زلزال مدمر في الفترة القادمة.
وأضافت فريال أن الزلازل الخفيفة والمتوسطة سواء في بعض المناطق بالكويت أو في أماكن أخرى مجاورة، تعد إشارة ينبغي الالتفات إليها لأنها قد تكون بوادر زلزال مدمر.
وأشارت خبيرة الجيولوجيا إلى أن هناك معتقد خاطئ وهو أن الكويت بعيد عن خطر الزلازل والكوارث الطبيعية، مضيفة أن خبراء الجيولوجيا لهم رأي آخر في ذلك، مؤكدة أن الكويت ليست بعيدة عن الزلازل.
والفترة الماضية تم تسجيل هزات أرضية بسيطة في الكويت، وعلى الرغم من كونها غير مقلقة إلا أنها غير مطمئنة في نفس الوقت، وهو الأمر الذي يحذر منه خبراء الجيولوجيا بأن زلزالاً عنيفاً سيضرب البلاد في الفترة المقبلة.
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