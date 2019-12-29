تكنولوجيا: رصد هاتف جوجل القادم PIXEL 4A في تسريبات مصورة ومقطع فيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في الإستعداد لإطلاق هاتفها المتوسط Pixel 4a بعد أن قدمت هواتف Google Pixel 4 للأسواق منذ بضعة أشهر، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن التصميم المتوقع لهاتف Pixel 4a، كما رصد الهاتف في مقطع فيديو.

قدمت عملاق البحث إصدارها الأول من الهواتف المتوسطة Pixel 3a هذا العام، والذي جاء للأسواق بسعر 446 دولار، حيث ضم هذا الإصدار مواصفات الكاميرة التي قدمت في هاتف Pixel 3، كما حقق مبيعات جيدة في الأسواق.

ومن جديد تستعد شركة جوجل لإطلاق الجيل الجديد من فئة الهواتف المتوسطة، حيث ظهر هاتف Pixel 4a في صور ثلاثية الأبعاد تضع تصور للتصميم المتوقع لهذا الإصدار، والذي يتميز ببعض ملامح تصميم هاتف Pixel 4.

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وقد قامت جوجل بإلغاء تقنية إستشعار البصمة في هواتفها وإستبدالها بتقنية جديدة للتعرف على الوجه، إلا أن هذه الميزة لن تكون متاحة للإصدار المتوسط القادم Pixel 4a، حيث يضم الهاتف ميزة إستشعار البصمة في الجهة الخلفية.

من جانب أخر يحاكي تصميم الكاميرة هاتف Pixel 4، إلا أن هاتف Pixel 4a ينطلق بمستشعر واحد، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، الذي يأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة.

ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الإنتشار خلال الفترة القادمة للكشف عن مزيد من مواصفات هاتف Pixel 4a قبل الإعلان الرسمي من جوجل خلال العام المقبل.

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