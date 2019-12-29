تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق سماعة بعنوان NovaBuds مع أجهزة أخرى بعلامة Nova

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة هواوي براءة إختراع في مكتب الإتحاد الأوروبي EUIPO والتي تعود لسماعة جديدة من الشركة تعرف بسماعة NovaBuds، كما رصدت تسريبات أخرى لإكسسوارات أو أجهزة تأتي بعلامة Nova التجارية.

قدمت شركة هواوي سماعة FreeBuds 3 اللاسلكية للأسواق خلال الفترة الماضية، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن العملاق الصيني تستعد لإصدار سماعة بتكلفة أقل للأسواق تأتي بعنوان NovaBuds.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي لديها إصدارات جديدة في الإكسسوارات الذكية يكشف عنها قريباً، ويأتي من بينها الأجهزة التي سجلت في براءة إختراع مؤخراً في مكتب EUIPO من هواوي.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن علامة Nova التجارية ستنطلق للأسواق كعلامة تجارية مستقلة خلال الفترة القادمة، إلا أن هذه التفاصيل مازالت غير مؤكدة نظراً لظهور براءات الإختراع الجديدة في ملفات سجلت من هواوي.

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من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن علامة Nova التجارية ستركز إهتمامها بشكل رئيسي على الملحقات الذكية والسماعات، والسوارات الذكية التي تتميز بمستوى التسعير الأقل تكلفة.

وتظهر سماعة NovaBuds في ملفات براءة الإختراع في تصنيف Class 9 الذي يشمل سماعات الرأس، وسماعات الأذن، وسماعات الواقع الإفتراضي والسماعات المخصصة للألعاب، إلا أن التسريبات لم تكشف في الوقت الحالي عن تفاصيل أكثر حول سماعة NovaBuds.

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