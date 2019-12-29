قد تتوسع Fortnite في مجالات تسلية و ترفيه أخرى في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - Fortnite هي لعبة الباتل رويال فائقة الشعبية من شركة Epic الأمريكية، و هي تعتمد على تنافس 100 لاعب ضد بعضهم البعض في خريطةٍ ضخمة، إذ يفوز اللاعب الذي يبقى على قيد الحياة في نهاية المُنافسة، و هي متوفرة على الهواتف الذكية بأنظمة iOS و أندرويد بجانب أجهزة الألعاب المنزلية و الحاسب الشخصي.
“تيم سويني” الرئيس التنفيذي لشركة Epic لمّح من خلال تغريدة جديدة على تويتر أن Fortnite قد تخرج إلى مجالات ترفيهية أخرى (سينما؟)، حيث سأله أحدُ المُعجبين على تويتر فيما إن كانت Fortnite لُعبةً أم منصة، و أجاب بأنها لعبة فيديو في الوقت الحالي، و لكن “اسألني من جديد بعد اثني عشر شهرًاً”، مما يُشير إلى أن هُناك شيئًا آخرَ قيدَ الإعداد.
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