فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ أن شركة Macronix التايوانية ستبدأ بإنتاج الذاكرة الفلاشية المتطورة و مرتفعة الثمن Macronix في العام القادم 2020، و في النصف الثاني من العام تحديدًا، و قد قامت الشركة بتصميم هذه التكنولوجيا لديها داخليًا.
و أفصح رئيس الشركة Miin Wu عن هذه الأنباء من خلال مؤتمرٍ احتفالي بمرور 30 عامًا على تأسيس الشركة، و سيستعمل الجيل الأول من رقاقات الذاكرة هذه 48 طبقة، فيما سيتم إنتاج ذاكرة 3D-Nand مزودة بـ96 طبقة في 2021، و 192 طبقة في 2022. و اعتقدت بعضُ المصادر التقنية أن هذه التكنولوجيا ستُستعمل في وحدات الذاكرة المُخصصة لأشرطة جهاز Nintendo Switch الهجين لشركة ننتندو اليابانية التي هي أحد أهم زبائن ماكرونكس، إلا أن الأمر ليس كذلك، حيثُ تستعمل أشرطة السويتش تقنية أخرى للأشرطة القابلة للقراءة تُسمى XtraROM، و هي طويلةُ الأجل.
كانت هذه تفاصيل خبر Macronix تبدأ بإنتاج الذاكرة الفلاشية 3D Nand في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.