Devil May Cry: Pinnacle of Combat للهواتف الذكيّة تستهدف الصدور في 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ أن Devil May Cry: Pinnacle of Combat لعبة الأكشن للهواتف الذكية من شركة كابكوم اليابانية المطوّرة في الصين من Yunchang، تستهدف الصدور على الهواتف الذكيّة في العام القادم 2020.
و تنتمي اللعبة إلى صنف الأكشن أدفنتشر كما أنها ستضم مراحل متعددة، إلا أنه من المتوقع أن يكون التحكّم مُبسطًا بما يتلاءم مع طبيعة الهواتف الذكيّة، وسيتمكن اللاعبون من تجربة اللعبة بطور البيتا لاحقًا عن طريق التحكم بالشخصية الأيقونية من السلسلة “دانتي”.
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