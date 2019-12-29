تسريب يُشير إلى أنّ Playstation 5 ربما يعمل بقوّة 9.2 تيرافلوبس

فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن لم نحصل على كافة التفاصيل التقنية التي تتعلّق بأجهزة الجيل الجديد مثل Playstation 5، سوى تأكيدات أن الجهاز سيدعم تقنية SSD فائقة السرعة و سيدعم تقنية Ray-Tracing كما أنه سيكون مبنيًا على تكنولوجيا المعالجة و البطاقة الرسومية من شركة AMD.

المُسرّب Komachi Ensaka كان قد قام بعملية تنقيب بيانات توضح أن رقاقتي البلايستيشن5 هما الرقاقتان بالأسماء الرمزيّة Oberon و Ariel من شركة AMD، و بناءً على البيانات التي عثر عليها فإن قوة المعالجة للرقاقة الرسومية تُقدر بنحو 9.2 تيرافلوبس، و من أجل المُقارنة، فإن بطاقة الرسوم في جهاز Xbox One X تعمل بقوة 6 تيرافلوبس. بالطبع، الأمر لا يتعلّق بقوة المعالجة فقط، فالبطاقات الجديدة تحتوي على تحسينات عديدة على مستوى المعمارية و الوظائف التي تؤديها. أما Xbox Series X فقد قال فيل سبينسر أنه يعمل بقوة معالجة رسومية تصل إلى ضعف Xbox One X، البعض أشار إلى أن هذا يعني 12 تيرافلوبس و لكن هذا قد لا يكون صحيحًا بالضرورة، إذ إن بطاقة رسومية بقدرة 9-10 تيرافلوبس ربما تُحقق ضعف المعالجة الرسومية للجهاز السابق بالنظر إلى الفرق في كفاءة عمل المعمارية.

البيانات أشارت أيضًا إلى أن رقاقة البلايستيشن5 الرسومية تضم 36 وحدة مُعالجَة حاسوبية و تعمل بتردد مرتفع جداً قد يصل إلى 2 غيغاهرتز، وإن صحّ هذا فإن الجهاز سيكون بحاجة إلى تبريدٍ عالي الجودة. في الوقت الحالي لا يُمكن التأكد من صحة هذه المعلومات و لذلك يُرجى التعامل معها كإشاعة إلى أن تتضح الصورة أكثر في المستقبل القريب.