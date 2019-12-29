فاطمة أيت طالب - دبي - حتى الآن لم نحصل على كافة التفاصيل التقنية التي تتعلّق بأجهزة الجيل الجديد مثل Playstation 5، سوى تأكيدات أن الجهاز سيدعم تقنية SSD فائقة السرعة و سيدعم تقنية Ray-Tracing كما أنه سيكون مبنيًا على تكنولوجيا المعالجة و البطاقة الرسومية من شركة AMD.
المُسرّب Komachi Ensaka كان قد قام بعملية تنقيب بيانات توضح أن رقاقتي البلايستيشن5 هما الرقاقتان بالأسماء الرمزيّة Oberon و Ariel من شركة AMD، و بناءً على البيانات التي عثر عليها فإن قوة المعالجة للرقاقة الرسومية تُقدر بنحو 9.2 تيرافلوبس، و من أجل المُقارنة، فإن بطاقة الرسوم في جهاز Xbox One X تعمل بقوة 6 تيرافلوبس. بالطبع، الأمر لا يتعلّق بقوة المعالجة فقط، فالبطاقات الجديدة تحتوي على تحسينات عديدة على مستوى المعمارية و الوظائف التي تؤديها. أما Xbox Series X فقد قال فيل سبينسر أنه يعمل بقوة معالجة رسومية تصل إلى ضعف Xbox One X، البعض أشار إلى أن هذا يعني 12 تيرافلوبس و لكن هذا قد لا يكون صحيحًا بالضرورة، إذ إن بطاقة رسومية بقدرة 9-10 تيرافلوبس ربما تُحقق ضعف المعالجة الرسومية للجهاز السابق بالنظر إلى الفرق في كفاءة عمل المعمارية.
البيانات أشارت أيضًا إلى أن رقاقة البلايستيشن5 الرسومية تضم 36 وحدة مُعالجَة حاسوبية و تعمل بتردد مرتفع جداً قد يصل إلى 2 غيغاهرتز، وإن صحّ هذا فإن الجهاز سيكون بحاجة إلى تبريدٍ عالي الجودة. في الوقت الحالي لا يُمكن التأكد من صحة هذه المعلومات و لذلك يُرجى التعامل معها كإشاعة إلى أن تتضح الصورة أكثر في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب يُشير إلى أنّ Playstation 5 ربما يعمل بقوّة 9.2 تيرافلوبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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