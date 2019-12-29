تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على تفاصيل تصميم هاتف Galaxy S10 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة جديدة لدليل المستخدم الخاص بهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S10 Lite، الذي أكد على تفاصيل مواصفات الهاتف.

تستعد شركة سامسونج للكشف الرسمي عن هاتف Galaxy S10 Lite خلال فعاليات مؤتمر CES في شهر يناير، وقد كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن التصميم الذي ينطلق به الهاتف قريباً، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على تصميم الهاتف.

يضم دليل المستخدم مخططات تعرض تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy S10 Lite، إلا أنها أكدت على أن الهاتف يتميز بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تدعم الشاشة تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

كما يأتي هاتف Galaxy S10 Lite بتصميم مستطيل للكاميرة الخلفية في الجانب الأيسر، أيضاً تكشف مخططات دليل المستخدم عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع فلاش يأتي إلى يمين إعدادات الكاميرة.

من جانب أخر يضم هاتف S10 Lite زر التشغيل وزر التحكم في الصوتيات في الإطار الأيمن للهاتف، بينما تأتي فتحة SIM و microSD في الجانب الأيسر، كما يتميز الهاتف بمنفذ USB C في الجزء السفلي، أيضاً يدعم الهاتف تقنية MST، وNFC إلى جانب Samsung Pay.

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ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S10 Lite سيضم معالج Snapdragon 855، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 10.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Galaxy S10 Lite شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، مع أبعاد 20:9، وبطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كما أشارت التسريبات إلى أن الكاميرة الخلفية تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسات macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

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