شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 70% من الآباء لا يمكنهم التحكم فى معدل استخدامهم للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن حوالى 70% من الآباء يعترفون أنهم يقضون وقتًا طويلًا للغاية على الإنترنت، وأن 72% يشعرون بأن استخدام الإنترنت والأجهزة المحمولة بشكل عام يعيق الحياة الأسرية، وفى محاولة لتعزيز التنظيم الذاتي على الإنترنت وجدت الدراسة التي أجرتها شركة الأمن السيبراني العالمية كاسبرسكي أن 52% من الآباء يثقون في أطفالهم لمعرفة ما يكفي، ووفقًا للبيانات يبدو أن الآباء أكثر ثقة من أطفالهم في معرفة وقت أخذ استراحة، مع ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة (57%) يتبعون هذا النهج، مقارنة بأقل من نصف الأمهات (48%).

وبحسب موقع TOI الهندى فكشف الاستطلاع أيضًا أن 40% من الآباء لا يشعرون بالحاجة إلى التحكم في أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت أو استخدامها على الإنترنت أو الإشراف عليهم، إلا أن هذه قد تكون استراتيجية محفوفة بالمخاطر، على الرغم من إلمام الأطفال بالتطبيقات عبر الإنترنت والتنقل عبر الإنترنت، فإن مخاطر الإنترنت ليست سوى على بعد ضغطة واحدة.

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وقالت مارينا تيتوفا رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: "توفر الإنترنت والخدمات الرقمية للأطفال مجموعة واسعة من المحتوى الجذاب، ويمكن أن تأخذ انتباههم لفترة طويلة، يجب أيضًا أن نتذكر أن العالم الحقيقي يمكن أن يكون أكثر جاذبية، خاصة إذا كان الآباء مستعدون لاستثمار وقتهم وقضائه مع الأطفال، في القيام بأنشطة مشتركة".

وإلى جانب هذا النهج تجاه نشاط أطفالهم على الإنترنت، يُظهر الاستطلاع أيضًا أن الآباء لا يقيدون عاداتهم الخاصة بالهواتف المحمولة أو مقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت: 70% منهم يدركون أنهم مدمنون إلى حد ما على شبكة الإنترنت، وعلاوة على ذلك، اعترف 84% منهم أنهم استخدموا الاتصال بالإنترنت أو الأجهزة المحمولة أمام طفلهم أو أطفالهم في المنزل.

ووفقًا للبيانات سمح 51 بالمائة أحيانًا لأجهزة الإنترنت والأجهزة المحمولة بمقاطعة محادثة مع أطفالهم، ولمساعدة أطفالك على تخصيص وقتهم بشكل مناسب عبر الإنترنت، اقترحت شركة الأمن السيبراني العالمية إدخال قواعد للعائلة بأكملها، بحيث لا يشعر الأطفال بالخصوصية أو المقيدة بشكل غير عادل في الإنترنت. وقالت الشركة إن هذا قد لا يشمل أي هواتف على طاولة العشاء أو فرض حظر التجول على استخدام الجهاز أو حتى ترك الأجهزة في الطابق السفلي وقت النوم.