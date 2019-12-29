كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Geneinno S2″…سكوتر صغير للغوص تحت الماء يدفعك عبر الأمواج

متابعة-سنيار: “Geneinno S2” هو الجيل الثاني من الدراجات البخارية Geneinno، وهو سكوتر صغير محمول يعد بدفعك عبر الأمواج بسرعة تصل إلى 2.7 ميلا في الساعة، إلى أعماق 30 مترا، لمدة تصل إلى 60 دقيقة في المرة الواحدة، وذلك باستخدام زوج من المحركات بدون فرش بقوة 350 واط، مما يمنح المستخدمين ما مجموعه 22 رطلا من الدفع، مع اختيار سرعتين حسب السرعة التي تريدها في السفر.

الجهاز مضغوط بشكل مثير للإعجاب، فهو بحجم جهاز كمبيوتر محمول MacBook بحجم 15 بوصة، رغم أنه ليس نحيفا.

باستخدام تطبيق جوال مصاحب، يمكنك مراقبة سرعة الجهاز وعمقه ومسافة الضوء والبطارية.

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سيبدأ شحن Geneinno S2 في فبراير 2020، وتقبل الشركة حاليًا الطلبات المسبقة على موقعها الإلكتروني.

إذا كنت ترغب في الحصول على Geneinno S2، يمكنك وضع طلب على موقع الشركة، ويبلغ سعر الوحدة 299 دولارا، أقل بــ 100 دولار من سعر التجزئة النهائي.