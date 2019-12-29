شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز أيباد برو 2020 سيضم كاميرا مشابهة لأيفون 11 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا صور ثلاثية الأبعاد مسربة توضح التصميم المتوقع لجهاز أبل اللوحي iPad Pro للعام 2020، والتى تشير إلى أن الجهاز سيمتلك كاميرا ثلاثية تشبه تلك الموجودة في هاتف iPhone 11 Pro، حيث بدأت التسريبات الأخيرة في الكشف عن التصميم المتوقع للجيل القادم من أجهزة iPad Pro للعام 2020، إذ تشير التوقعات إلى أن أبل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، فضلا عن بعد بؤري يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.





وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فظهرت التسريبات الخاصة بخطط أبل لدعم أجهزة أيباد برو القادمة بكاميرا ثلاثية في الخلف لأول مرة في شهرأغسطس الماضي، لتأتى صورة اليوم عبرالمسرب الشهير @OnLeaks لتقدم نظرة واضحة للتصميم المتوقع للجيل القادم من الأجهزة، حيث توضح الصور تصميم بترتيب مثلث الشكل لإعدادات الكاميرة مع فلاش LED في الجزء العلوي من الإعدادات إلى اليمين، كما تضم وحدة الكاميرة الخلفية ميكروفون في الأسفل.

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كذلك فتكشف الصورة المسربة عن أبعاد الجيل القادم من أجهزة أيباد برو، والذى يأتى بحجم 11 بوصة، و 12.9 بوصة، كما يتميز بإطار نحيف، فضلا عن الموصل الذكي للوحة المفاتيح الخارجية، مع تصميم دائري للزوايا والذى كان موجود في إصدارات 2018 من أجهزة الأيباد.

يذكرأن المسرب الشهير "MIng-Chi Kuo" كشف مؤخرا أن شركة أبل ستبدأ بدعم عدد من أجهزتها القادمة فى نهاية 2020 بشاشات Mini-LED، إذ سيكون على رأس تلك الأجهزة المحدثة بشاشات Mini-LED جهاز آيباد برو نسخة 12.9 بوصة، وكذلك جهاز ماك بوك برو نسخة 16 بوصة، إذ يزعم Kuo أن عدد الأجهزة التى ستزود بالشاشات الجديدة سيتراوح من 4 إلى 6 أجهزة من خطوط أبل الإنتاجية المختلفة.

يذكر أن شاشات Mini-LED تأتى بدقة وضوح عالية جداً ومميزات أفضل من OLED فيما يتعلق بسماكة الشاشة وعدد وحدات الإضاءة والتباين، لكنها تظل أكثر فاعلية فى الأجهزة المخصصة للأداء العالى والألعاب حيث أن استهلاكها للطاقة أكبر من شاشات OLED.