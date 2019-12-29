كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سماعات الرأس المعدنية من “Planet Beyond” تشجع على التعبير الجمالي عن النفس

متابعة-سنيار: تم تصميم سماعات الأذن الفنية هذه لتكون “شكلا أكثر ابتكارا للتعبير عن الذات”.

تم إطلاق السماعات المبتكرة خلال الإصدار 2019 من الأسبوع الفني في ميامي، ولا يتجاوز حجم سماعات planet beyond المبتكرة، 30 × 20 ملم ويزن 85 جراما أو 3 أونصات فقط.

وتقول الشركة إن سماعات أذن البلوتوث الخاصة بنا هي مزيج من الاستدامة والأزياء والتكنولوجيا، إلى جانب كونها خفيفة الوزن ومتينة.

ومع مجموعة واسعة من العروض بأسعار معقولة، نعتقد أن الجميع يستحقون مشاهدة التقاطع الجديد بين التكنولوجيا والفن”.

Advertisements

تم تصميم سماعات planet beyond بواسطة عقول من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمبتكرين من صناعات الأزياء والتصميم.

توفر المنتجات، المصنوعة من منتجات معدنية معاد تدويرها، عمر بطارية يصل إلى 4.5 ساعات ويمكن شحنها عبر اتصال micro-USB.

تبدأ أسعار سماعات planet beyond اللاسلكية Bluetooth من 115 دولارا للطراز الأساسي، ولكن إدراج الإضافات الزخرفية يرفع السعر الإجمالي إلى 170 دولارا.