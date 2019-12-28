شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة جاليليو تكتشف الشفق القطبى على أكبر قمر للمشترى.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فحلقت المركبة أيضا بكوكب الزهرة والأرض في طريقها إلى هناك، وخلال مرورها الخاص التقطت الشفق القطبى، حيث كان جانيميد في ظل كوكب المشترى في ذلك الوقت، مما جعل من السهل على جاليليو رؤية الشفق القطبي بسبب عدم وجود ضوء الشمس، لذلك كان جاليليو في المكان المناسب في الوقت المناسب، ورصدت الشفق على قمر المشترى بنجاح.
كما حققت المركبة الفضائية أيضا اكتشافات أخرى غير مسبوقة فى أكبر قمر بالمشترى، مثل حقيقة أن لديه مجال مغناطيسي.
ولم يكن من المعروف أن القمر لديه مجال مغناطيسي في ذلك الوقت، حتى أن مركبة جاليليو وجد دليلًا على وجود مياه مالحة سائلة تحت قشرة القمر وجو رقيق.
جدير بالذكر أن كوكب المشترى هو أكبر المجموعة الشمسية، الذى يغطى بسحابة دوامة تنشأ عليه عواصف كبيرة، وليس له سطح صلب، ولكن قد يكون له نواة داخلية صلبة.
كما أن يوما على كوكب المشترى يمر فى 10 ساعات فقط، بينما تحتاج السنة الواحدة على الكوكب إلى 11.8 سنة من سنوات الأرض حتى تكتمل، فيما يشتمل الكوكب على 79 قمرا مؤكد وجودها ولعل أكبرها هو قمر جانيميد.
كما لم تقتصر رحلات الفضاء لدراسة الكوكب على مركبة جاليليو، ولكن زارت كوكب المشترى العديد من المركبات الفضائية مثل Pioneer 10 و11 وVoyager 1 و2 و Cassini وNew Horizons وJuno.
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