سنقدم لكم طريقة تثبيت chrome extensions على متصفحات أخرى بسهولة طالما كانت مبنية على نظام Chromium الأم لمتصفح كروم.

مما لا شك فيه أن متصفح كروم يمتلك مجموعة كبيرة من الإضافات وبرامج الطرف الثالث التي يمكنك تحميلها لتتمكن من الإستمتاع بها وإضافة الكثير من المميزات إلى تصفحك للإنترنت، تعرف هذه الإضافات بإسم chrome extensions واليوم سنقدم لكم طريقة تثبيت وتحميل هذه الإضافات chrome extensions على أي متصفح آخر يعمل بنظام Chromium وهو النظام الأم لمتصفح كروم والنظام الذي بني عليه.

هناك مجموعة كبيرة من المتصفحات والبرامج الاخرى التي تعتمد على نواة Chromium في التصميم وهي فالواقع مجموعة متنوعة للغاية، أحدث برنامج ينضم إلى هذه القائمة هو برنامج Edge الخاص بمايكروسوفت نفسها حيث قررت الشركة أخيراً أن تحول إلى Chromium لتواكب التطور العالمي ولتستفيد من مميزات البيئة المختلفة.

طريقة تثبيت إضافات كروم على المتصفحات الأخرى :

في الواقع الطريقة سهلة للغاية طالما تتأكد أن المتصفح مبني على نواة Chromium كما قلنا.

لتتمكن من تثبيت إضافات كروم على أي متصفح ببساطة قم بزيارة صفحة Chrome Web Store في المتصفح، قم بالبحث عن الإضافة التي ترغب في تثبيتها داخل المتصفح الخاص بك وعلى الأغلب ستجد زر Install إلى جانب هذه الإضافة وربما تجده في مكان آخر مثل أسفل الصفحة أو أي مكان آخر.

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على حسب المتصفح الذي ستستخدمه قد تحتاج إلى منح المتصفح صلاحية أو التأكيد على رغبتك في تثبيت هذه الإضافة تحديداً، قد لا يظهر زر التحميل حتى تقوم بالموافقة على التثبيت ومنع الصفحة الصلاحيات اللازمة .

فورما يظهر زر التحميل إلى جوار الإضافة قم ببساطة بالضغط عليه، أيضاً قد تختلف العملية بحسب المتصفح الذي تستخدمه، فمثلاً يقوم متصفح أوبرا بإضافة الـ chrome extensions إلى صفحة الإضافات الخاصة به ومن هناك تحتاج إلى الضغط على زر التثبيت مرة أخرى بينما متصفحات أخرى مثل Edge لا يتطلب الأمر معها كل هذا التعقيد.



بمجرد أن يتم تثبيت الإضافة فإنك ستتمكن من إستخدامها بنفس الطريقة والأسلوب الذي تستخدمه بها على متصفح كروم أو أي متصفح آخر، الإختلاف الوحيد دائماً ما يكون في حالة تثبيت الإضافة نفسها، بالطبع بحسب إختلاف الإضافة أيضاً والمتصفح يمكنك التحكم فيها من صفحة الإضافات الخاصة بالمتصفح نفسه وفي الغالب ستجدها بسهولة إن كان متصفحك مبني على نظام Chromium .

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