أفضل 5 بدائل كروم على نظام لينكس

هل تبحث عن بدائل كروم على نظام لينكس ؟ حسناً لقد أتيت إلى المكان المناسب :

هناك مجموعة كبيرة للغاية من بدائل كروم التي يمكنك إيجادها في أي مكان على الإنترنت لأي نظام تشغيل كان سواء ً كان نظام التشغيل هذا هو نظام ويندوز 10 كمثال أو نظام تشغيل ماك أو لينكس أو غيرها من أنظمة التشغيل المعروفة والمشهورة.

ولكن المشكلة مع أمر شائع ومطلوب للغاية مثل بدائل كروم هو أنك ستجد بعض البرامج والبدائل الغير مناسبة أو التي لا تقدم نصف المميزات التي يقدمها لك متصفح كروم لذا فإننا سنقدم لكم اليوم مجموعة من هذه البدائل ولكن جميعها على نفس مستوى متصفح كروم ويمكنك الإستمتاع بها بسهولة والإستفادة منها للغاية .

متصفح Chromium :

يعتبر هذا المتصفح هو الحل الأول الذي يأتي في بال أي شخص عندما يحاول البحث عن بدائل كروم على أي نظام تشغيل، وهذا بشكل أساسي لأن المتصفح هو النواة التي بُني عليها متصفح كروم الخاص بجوجل وكان موجوداً حتى قبله.

الميزة الأساسية لهذا المتصفح هو أنه مفتوح المصدر للغاية، كون المتصفح مفتوح المصدر وكون جوجل تساعد بشكل كبير في تطويره هذا جعل المتصفح يبدو مطابقاً للغاية لما نراه في متصفح كروم لدرجة أن معظم الإضافات والـ Plugins التي يمكنك إستخدامها مع كروم تعمله بكفاءة.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً ، بالطبع البرنامج متاح مجاناً لكل التوزيعات، كل ما عليك فعله فقط هو التوجه إلى أسفل الصفحة والبحث بالتوزيعة الخاصة بك .

متصفح Brave من بدائل كروم

يعتبر هذا المتصفح واحد من المتصفحات مفتوحة المصدر والتي تركز وتعمل بشكل أساسي ورئيسي على تقديم أفضل تجربة تصفح ورفع مستوى الأمان قدر الإمكان، التركيز الرئيسي لهذا المتصفح هو الأمان وتقديم أعلى تجربة أمان ممكنة من خلال متصفح مفتوح المصدر.

البرنامج متواجد على جميع أنظمة التشغيل بالإضافة إلى كونه يأتي مبنياً على نواة Chromium ليضمن لك بأن تستمع بجميع مميزات وإضافات Google Chrome ولكن بشكل خاص أكثر.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

متصفح Vivaldi :

هو متصفح مجاني مغلق المصدر مبني على نواة Chromium أيضاً وتم تأسيسه من قبل المدير التنفيذي السابق لـ Opera ويهدف المشروع لتقديم متصفح سريع وغني بالمواصفات بشكل بسيط وسلسل، المتصفح أيضاً يجامل متصفح Opera القديم ويقدم الكثير من المميزات المختلفة التي يمكنك أن تستخدمها وتستمع بها من خلال هذا المتصفح وهو يقدم أيضاً مستوى ألوان قريب للغاية من Opera.

يمكنك تعديل وتخصيص الواجهة بشكل كبير وتغيير كل شيء موجود تقريباً في الواجهة بسهولة للغاية، كما أنه يدعم إختصارات الـ keyboard الخاصة ويمكنك عمل الإختصارات الخاصة بك.

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لتحميل البرنامج مجاناً تحتاج إلى التوجه إلى موقعهم من هنا ، بكل بساطة قم بالضغط على السهم الموجود بجانب كلمة Download وإختيار توزيعة لينكس او النظام الذي ترغب في تحميل المتصفح عليه .

متصفح Opera :

في الواقع لا يمكنني أن أرجح تحميل وإستخدام Opera كون العالم قد تحركه بعده وتقدم للغاية عنه ولكن إن كنت من محبي المتصفح القديم وترغب في إعادة الذكريات الجميلة مع أوبرا يمكنك تحميله وإستخدامه.

متصفح Opera الآن مبني بشكل كامل على نواة Chromium ومع ذلك لم يفقد جزءاً كبيراً من هويته، وهو يأتي بواجهة كاملة قابلة للتعديل والتخصيص بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الإضافات المفيدة.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

متصفح Iridium :

يعتبر هذا المتصفح نسخة معدلة للغاية من نواة متصفح Chromium التي بُني عليها الكثير من المتصفحات دون أي تعديلات، هذا التعديل تحديداً يقوم بإزالة جميع أدوات وتقنيات جوجل المدموجة بالمتصفح لحماية خصوصية المستخدم لأقصى درجة ممكنة.

بالرغم من أن متصفح Iridium يقوم بإزالة جميع تقنيات جوجل إلا أنه لازل بإمكانك إستخدام إضافات كروم وتحميلها وتثبيتها والإستمتاع بمختلف المميزات التي تقدمها هذه الإضافات.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من موقعه من هنا.

كما قلنا فهناك مجموعة كبيرة للغاية ومتنوعة من بدائل كروم التي يمكنك تحميلها وإستخدامها مع نظام لينكس وتوزيعاته المختلفة وبالطبع كل بديل يقدم جزئاً مختلفاً عن الآخر ولكن هذه البدائل مفيدة للغاية خاصة ً وإن كنت من محبي الخصوصية والذين يرغبون في حماية خصوصيتهم حتى أقصى درجة ممكنة.

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