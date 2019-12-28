Volkswagen تعرض لنا روبوت متنقل مصمم لشحن السيارات الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من مراكز التسوق والمجمعات السكنية التي تحتوي على محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية وأماكن وقوف السيارات. المشكلة الوحيدة هي أنك تحتاج إلى البحث عنها، ونظرًا إلى أنها غير منتشرة بشكل كبيرة حتى الآن، فقد تكون هذه مشكلة. ومع ذلك، ربما تكون شركة Volkswagen قد حلت هذه المشكلة بإستخدام الروبوتات المصممة لشحن السيارات الكهربائية.

قامت الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات بالكشف عن روبوت الشحن المتنقل الذي يمكنه بالفعل البحث عن السيارات الكهربائية المتوقفة وشحنها. هذا يعني أنه يمكنك من الناحية النظرية الوقوف في أي مكان تريد، ثم إستدعاء الروبوت إلى موقعك بدلاً من البحث عنه. في الحقيقة، هذا يعني أنه يمكن لهذا الروبوت الإنتقال من سيارة إلى أخرى أثناء الحاجة، بدلاً من البحث عن محطات الشحن الكهربائية التقليدية الثابتة.

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ووفقا لمدير قسم التطوير بشركة Volkswagen، السيد Mark Möller، فقد صرح بالقول : ” سيمثل روبوت الشحن المتنقل ثورة عندما يتعلق الأمر بالشحن في مرافق وقوف السيارات المختلفة، مثل مواقف السيارات المتعدد الطوابق وأماكن وقوف السيارات ومواقف السيارات تحت الأرض لأننا نأتي بمحطة الشحن إلى السيارة وليس العكس. من خلال هذا، نقوم بجعل كل موقف للسيارات يوفر خدمة الشحن تقريبًا، دون إجراء أي تغييرات معقدة على البنيات التحتية “.

ومع ذلك، لا يزال روبوت الشحن من شركة Volkswagen في مرحلة التصميم التخيلي. هذا يعني أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاقه في المستقبل أم لا، لذلك سيتعين علينا الإنتظار ورؤية ما الذي سيحدث في نهاية المطاف، ولكن في الوقت نفسه، يبدو الأمر واعدًا.