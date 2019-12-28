الهاتف القابل للطي Huawei Mate Xs سيدعم الشحن السريع بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - الجهاز الثاني القابل للطي من شركة Huawei تلقى للتو شهادة من هيئة CCC الصينية. ووفقا للوثائق المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة الصينية المذكورة آنفًا، فإن الجهاز Huawei TAH-AN00m والذي سيصل إلى السوق تحت إسم Huawei Mate Xs سيدعم الشحن السريع بقوة 65W.

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، سوف يحتفظ الهاتف Huawei Mate Xs بنفس تصميم الهاتف Huawei Mate X الحالي. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات الداخلية، فسوف يضم الهاتف Huawei Mate Xs المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei والذي يضم مودم 5G مدمج على عكس الهاتف Huawei Mate X الحالي المزود بالمعالج HiSilicon Kirin 980 الذي يضم مودم 5G مستقل.

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في حالة إذا سارت خطط Huawei كما ينبغي، فمن المفترض أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Mate Xs في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Huawei ستتطلع لبيع الهاتف Huawei Mate Xs في أوروبا، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز سيأتي مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل أم لا.